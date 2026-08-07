Consumir demasiadas proteínas no es saludable, según un estudio publicado en Cell

Mejora el metabolismo.

Modifica la respuesta celular a los nutrientes.

Disminuye la inflamación.

Reduce el daño celular.

Preserva el funcionamiento saludable de las células.

Por qué menos proteína puede ser mejor

Los investigadores Dudley Lamming y Bailey Knopf explican que uno de los mecanismos clave es la hormona FGF21 (factor de crecimiento fibroblástico 21), cuyos niveles aumentan cuando la ingesta proteica es baja.

FGF21:

Incrementa el gasto energético.

Mejora el control de la glucemia.

Reduce la inflamación.

Se asocia a mayor longevidad.

En ratones, niveles altos de FGF21 prolongan la vida, especialmente en machos. En humanos, la restricción proteica también eleva esta hormona, por lo que los beneficios serían similares.

Aminoácidos que pueden aumentar riesgos

La revisión destaca tres aminoácidos presentes en las proteínas:

Metionina. Isoleucina. Valina.

Su consumo excesivo puede elevar el riesgo de:

Obesidad.

Inflamación.

Enfermedades relacionadas con la edad.

Cáncer.

“Las personas sedentarias consumen más proteínas de las que necesitan, y eso puede ser negativo para su salud”, señala Lamming. “Las personas sedentarias consumen más proteínas de las que necesitan, y eso puede ser negativo para su salud”, señala Lamming.

Cuándo sí es recomendable una dieta rica en proteínas

Los autores aclaran que una ingesta elevada sí es adecuada para:

Personas que practican deporte regularmente.

Mujeres embarazadas.

Niños en crecimiento.

Adultos mayores de 65 años.

En deportistas, el uso de proteínas para desarrollar masa muscular fuerte y sana protege de los efectos negativos asociados al exceso proteico.

La recomendación es personalizar la ingesta según edad y nivel de actividad física, consultando con un especialista en nutrición.

Cuánta proteína consumir al día

La guía estándar indica:

0,8 g de proteína por kilo de peso corporal para adultos. Ejemplo: una persona de 65 kg debería consumir 52 g diarios.

Para mayores de 65 años:

1 a 1,2 g por kilo de peso corporal, para prevenir sarcopenia y fragilidad.

Un ensayo clínico de tres años mostró que quienes consumían 1,2 g/kg tenían un 40 % menos de pérdida muscular que quienes ingerían 0,8 g/kg.

La recomendación es ajustar el consumo de proteínas, a la edad y actividad física

Los autores consideran que las recomendaciones oficiales en Estados Unidos (1,2 a 1,6 g/kg) son demasiado elevadas.

La evidencia científica apunta a que el exceso de proteínas en la alimentación puede perjudicar la salud, especialmente en personas sedentarias. Reducir su ingesta mejora el metabolismo, disminuye la inflamación y favorece un envejecimiento saludable. La clave es ajustar la cantidad según la edad y el nivel de actividad física y consultar a un especialista para llevar una dieta saludable.