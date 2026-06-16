La demanda global de proteínas crece, pero la industria no logra abastecer a los consumidores

Precios en alza: el impacto directo en los consumidores

El concentrado de suero al 80% supera los 13 dólares por libra en EE.UU., un aumento del 250% en un año. El aislado, aún más puro, cuesta un 150% más que el año pasado. Para los consumidores, esto significa:

Polvos de proteína más caros.

Snacks y bebidas proteicas con aumentos.

Menos promociones y descuentos.

En Europa, el panorama es similar: el concentrado al 80% alcanzó un récord de 26.450 euros por tonelada.

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Cómo se produce el suero y por qué no alcanza

La leche contiene dos proteínas: caseína y suero. En la elaboración del queso, la caseína forma la cuajada y el suero se seca para obtener el polvo proteico. Cada kilo de queso genera nueve kilos de suero.

Durante años, EE.UU. exportó gran parte de ese suero a China. Pero la demanda interna de alimentos altos en proteínas está reteniendo más producto dentro del país. Las exportaciones cayeron un 47% en los primeros meses del año.

Europa también enfrenta escasez porque China busca proveedores alternativos.

Este contenido es informativo y no reemplaza el asesoramiento de profesionales en nutrición o salud. Las recomendaciones sobre consumo de proteínas y elección de alimentos deben adaptarse a las necesidades individuales de cada persona.

Medicamentos para bajar de peso y su efecto en la demanda de proteínas

El auge de los fármacos GLP1 —como Wegovy o Zepbound— está impulsando aún más la demanda de proteínas. Estos medicamentos reducen el apetito, por lo que los usuarios necesitan alimentos más densos nutricionalmente. Los especialistas recomiendan priorizar proteínas para mantener la saciedad y evitar la pérdida de masa muscular.

Las marcas respondieron con:

Batidos proteicos.

Snacks altos en proteínas.

Alimentos funcionales para reemplazar comidas.

Fabricantes bajo presión: precios altos y reformulaciones

Las empresas están subiendo precios o buscando alternativas más económicas, como el concentrado de proteína de leche. Algunas estrategias del sector:

Reducir descuentos.

Reformular productos.

Diversificar fuentes de proteínas.

Aun así, la industria reconoce que el mercado seguirá “ajustado y cambiante”.

Cuándo podría mejorar la oferta de proteínas

Hay inversiones en marcha, pero los resultados tardarán:

Glanbia ampliará su producción en EE.UU. para 2027.

Agropur aumentará su capacidad en Norteamérica para 2029.

Mientras tanto, los precios elevados podrían hacer que algunos consumidores reduzcan su compra de polvos o alimentos proteicos, lo que podría aliviar la presión sobre la oferta.

musculo proteina.jpg Durante años, el concentrado de proteína de suero fue un ingrediente clave para deportistas y adultos mayores.

Cómo afecta esto a los consumidores

La escasez de suero obliga a la industria a repensar sus estrategias: diversificar fuentes de proteínas, innovar en formulaciones y equilibrar costos sin perder atractivo para los consumidores. En los próximos años, veremos más alimentos funcionales, nuevas proteínas alternativas y un mercado que seguirá priorizando el aporte nutricional como valor diferencial.

La demanda global de proteínas está transformando la industria de los alimentos y desafiando a los productores a responder a consumidores cada vez más exigentes. La escasez de suero y los precios altos muestran que el mercado atraviesa una transición: más interés por la nutrición, más presión sobre la oferta y un futuro donde las proteínas serán protagonistas.