La carrera por crear carne sin animales: científicos desarrollan nuevas proteínas

Las proteínas vegetales se han convertido en la primera gran respuesta tecnológica al impacto ambiental de la carne. Empresas alimentarias desarrollaron hamburguesas y otros productos elaborados con proteína de soja, arveja o trigo, diseñados para imitar sabor y textura de la carne.
Investigaciones citadas por el instituto científico Good Food Institute indican que la carne vegetal puede generar hasta 90% menos emisiones que la carne vacuna tradicional, que genera el 14.5% de de las emisiones que afectan al Planeta Tierra.
Carne cultivada: producir proteína sin criar animales
Otra tecnología en desarrollo es la carne cultivada, producida a partir de células animales en laboratorio. El proceso consiste en tomar células musculares y cultivarlas en biorreactores hasta formar tejido similar al de la carne convencional.
Investigaciones publicadas en la revista científica Nature Food indican que este método podría reducir significativamente el uso de tierra y recursos naturales necesarios para producir proteína animal.
El desafío de alimentar a una población global creciente
El interés en estas tecnologías también responde a un desafío demográfico. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la población mundial podría alcanzar 9.700 millones de personas hacia 2050, lo que aumentará la demanda de alimentos y proteína.
Para muchos científicos, el futuro de la alimentación dependerá de diversificar las fuentes de proteína, combinando carne tradicional, proteínas vegetales y nuevas tecnologías alimentarias.
Durante décadas, la carne fue el centro del sistema alimentario mundial. Sin embargo, frente al crecimiento de la población y el impacto ambiental de la ganadería, la ciencia explora nuevas formas de producir proteína.
La pregunta ya no es solo qué comemos, sino cómo producir alimentos sin superar los límites del Planeta Tierra.