La carrera por crear carne sin animales: científicos desarrollan nuevas proteínas

proteína-freepik Otra tecnología en desarrollo es la carne cultivada, producida a partir de células animales en laboratorio. Crédito: Freepik.

Investigaciones publicadas en la revista científica Nature Food indican que este método podría reducir significativamente el uso de tierra y recursos naturales necesarios para producir proteína animal.

El desafío de alimentar a una población global creciente

El interés en estas tecnologías también responde a un desafío demográfico. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la población mundial podría alcanzar 9.700 millones de personas hacia 2050, lo que aumentará la demanda de alimentos y proteína.

Para muchos científicos, el futuro de la alimentación dependerá de diversificar las fuentes de proteína, combinando carne tradicional, proteínas vegetales y nuevas tecnologías alimentarias.

proteínas carne planeta tierra freepik (4) El futuro de la alimentación dependerá de diversificar las fuentes de proteína, combinando carne tradicional, proteínas vegetales y nuevas tecnologías alimentarias. Crédito: Freepik.

Durante décadas, la carne fue el centro del sistema alimentario mundial. Sin embargo, frente al crecimiento de la población y el impacto ambiental de la ganadería, la ciencia explora nuevas formas de producir proteína.

La pregunta ya no es solo qué comemos, sino cómo producir alimentos sin superar los límites del Planeta Tierra.