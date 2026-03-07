¿Comer menos carne puede salvar al Planeta Tierra? Lo que dicen los estudios sobre proteína y dietas veganas

La forma en que obtenemos proteína está en el centro del debate global. Científicos advierten que reducir el consumo de carne, aunque sea parcialmente, podría beneficiar tanto a la salud humana como al equilibrio del Planeta Tierra. El consumo de carne forma parte de la dieta cotidiana en gran parte del mundo, pero cada vez más estudios advierten sobre su impacto ambiental.
Carne, proteína y clima: por qué la alimentación preocupa a los científicos
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el sector ganadero genera al menos 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, además de ser una de las principales fuentes de metano, un gas que acelera el calentamiento del Planeta Tierra.
Al mismo tiempo, el consumo de proteína animal en países desarrollados supera ampliamente las recomendaciones nutricionales.
Investigaciones citadas por científicos climáticos señalan que un adulto promedio en Estados Unidos consume alrededor de 100 gramos de proteína al día, principalmente de carne, casi el doble de lo recomendado por especialistas en salud. Este patrón alimentario también se vincula con problemas como obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Dietas veganas y reducción de carne: qué dicen los estudios científicos
Reducir la carne podría generar un impacto ambiental significativo. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford encontró que las dietas veganas generan apenas 30% del impacto ambiental de las dietas con alto consumo de carne.
Los investigadores observaron también reducciones importantes en:
- Emisiones de gases de efecto invernadero.
- Uso de tierra agrícola.
- Consumo de agua.
- Impacto en la biodiversidad.
Sin embargo, los expertos aclaran que no es necesario volverse completamente vegano para generar cambios positivos. Incluso dietas con menor consumo de carne pueden reducir el impacto ambiental de forma considerable.
Pequeños cambios que pueden transformar la relación con la carne
Modificar hábitos alimentarios no es sencillo. La carne ocupa un lugar central en muchas culturas y tradiciones gastronómicas. Pero algunas estrategias han demostrado ser efectivas.
Programas escolares como “Meatless Monday” (Lunes sin carne) o “Vegan Friday” (Viernes veganos) están ayudando a introducir nuevas opciones basadas en proteína vegetal.
Investigaciones de la Universidad de Stanford también muestran que pequeños cambios en los menús, como destacar platos vegetarianos o reducir las porciones de carne, pueden modificar las decisiones de consumo.
Los científicos llaman a estas intervenciones “nudges”, pequeños estímulos que facilitan elecciones más sostenibles. El debate sobre la carne ya no se limita a la nutrición. Hoy también involucra al clima, la biodiversidad y la sostenibilidad del sistema alimentario global.
Para muchos especialistas, el futuro de la alimentación no implica abandonar completamente la proteína animal, sino encontrar un equilibrio que permita alimentar a una población creciente sin comprometer el Planeta Tierra.
Fuente: AP News.