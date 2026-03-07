¿Comer menos carne puede salvar al Planeta Tierra? Lo que dicen los estudios sobre proteína y dietas veganas

Investigaciones citadas por científicos climáticos señalan que un adulto promedio en Estados Unidos consume alrededor de 100 gramos de proteína al día, principalmente de carne, casi el doble de lo recomendado por especialistas en salud. Este patrón alimentario también se vincula con problemas como obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Dietas veganas y reducción de carne: qué dicen los estudios científicos

Reducir la carne podría generar un impacto ambiental significativo. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford encontró que las dietas veganas generan apenas 30% del impacto ambiental de las dietas con alto consumo de carne.

Los investigadores observaron también reducciones importantes en:

Emisiones de gases de efecto invernadero.

Uso de tierra agrícola.

Consumo de agua.

Impacto en la biodiversidad.

Sin embargo, los expertos aclaran que no es necesario volverse completamente vegano para generar cambios positivos. Incluso dietas con menor consumo de carne pueden reducir el impacto ambiental de forma considerable.

Pequeños cambios que pueden transformar la relación con la carne

Modificar hábitos alimentarios no es sencillo. La carne ocupa un lugar central en muchas culturas y tradiciones gastronómicas. Pero algunas estrategias han demostrado ser efectivas.

Programas escolares como “Meatless Monday” (Lunes sin carne) o “Vegan Friday” (Viernes veganos) están ayudando a introducir nuevas opciones basadas en proteína vegetal.

Crédito: Freepik.

Investigaciones de la Universidad de Stanford también muestran que pequeños cambios en los menús, como destacar platos vegetarianos o reducir las porciones de carne, pueden modificar las decisiones de consumo.

Los científicos llaman a estas intervenciones “nudges”, pequeños estímulos que facilitan elecciones más sostenibles. El debate sobre la carne ya no se limita a la nutrición. Hoy también involucra al clima, la biodiversidad y la sostenibilidad del sistema alimentario global.

Para muchos especialistas, el futuro de la alimentación no implica abandonar completamente la proteína animal, sino encontrar un equilibrio que permita alimentar a una población creciente sin comprometer el Planeta Tierra.