Si no limpias tu ombligo todos los días, estas son las consecuencias que podrías sufrir

Ombligo: la parte del cuerpo que muchas personas olvidan limpiar

ombligo sucio De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, esta hendidura puede albergar hasta 67 tipos diferentes de bacterias.

Durante la rutina de higiene diaria, la mayoría de las personas presta atención a zonas como las manos, el rostro o el cabello. Sin embargo, hay un área del cuerpo que suele pasar desapercibida: el ombligo.

El ombligo es una pequeña cavidad en la piel donde pueden acumularse sudor, restos de piel muerta, polvo, jabón e incluso fibras de la ropa. Si no se limpia con regularidad, este espacio puede convertirse en un ambiente ideal para la proliferación de bacterias. Estas pueden alimentarse de los residuos que quedan atrapados en la cavidad.

Pero esa no es solo una de las consecuencias, hay más. Con el paso del tiempo, esto puede provocar mal olor, una de las señales más comunes de que la zona no está siendo higienizada correctamente.

En algunos casos también pueden formarse pequeñas acumulaciones de suciedad endurecida, conocidas popularmente como “piedras del ombligo”.

limpiar el ombligo Limpiarse el ombligo cada vez que te bañes es la rutina ideal de higiene en esta zona. Debes quitarte bien el jabón y el agua.

Otra posible consecuencia es la aparición de irritaciones o infecciones en la piel, como la Onfalitis, una inflamación del ombligo causada por bacterias u hongos. Cuando esto ocurre, pueden aparecer síntomas como el enrojecimiento, la picazón, cecreción y dolor o sensibilidad en la zona.

Cómo limpiar correctamente el ombligo

Mantener limpio el ombligo es sencillo y puede hacerse durante la ducha diaria. Los dermatólogos recomiendan:

Lavar la zona con agua y jabón suave.

En ombligos profundos, usar un hisopo o gasa para retirar la suciedad acumulada.

Secar cuidadosamente la zona para evitar humedad.

Este hábito simple ayuda a prevenir bacterias y posibles infecciones.