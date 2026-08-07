La DGE suspendió las clases presenciales del turno tarde por el viento en Malargüe

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y fue adoptada de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

La DGE suspendió clases presenciales en Malargüe por el viento.

Las clases continuarán de manera virtual en Malargüe

Pese a la suspensión de la presencialidad, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.