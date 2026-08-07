La DGE suspendió las clases presenciales del turno tarde por el viento en Malargüe

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales durante el turno tarde de este viernes 7 de agosto en todas las escuelas de Malargüe debido a las intensas ráfagas de viento registradas en el departamento.
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y fue adoptada de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.
Las clases continuarán de manera virtual en Malargüe
Pese a la suspensión de la presencialidad, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.
La decisión se limita al turno tarde. El comunicado oficial de la DGE no informó modificaciones para otras franjas horarias.
Qué pasa con las clases en el resto de Mendoza
La DGE aclaró que en los demás departamentos de Mendoza el servicio educativo se desarrolla con total normalidad.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: la DGE canceló la presencialidad por viento en Malargüe.
- Educación virtual: las actividades continuarán online vía Escuela Digital Mendoza.
- Alcance de la medida: afecta al turno tarde de todas las escuelas del departamento.
Resumen generado por Thinkindot AI