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La DGE suspendió las clases presenciales del turno tarde por el viento en Malargüe

La medida alcanza a todas las escuelas de Malargüe. La DGE advirtió que las actividades continuarán de manera virtual durante este viernes en ese departamento

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La DGE estableció la suspensión de clases para el turno tarde de este viernes 7 de agosto en las escuelas de Malargüe.

La DGE estableció la suspensión de clases para el turno tarde de este viernes 7 de agosto en las escuelas de Malargüe.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales durante el turno tarde de este viernes 7 de agosto en todas las escuelas de Malargüe debido a las intensas ráfagas de viento registradas en el departamento.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y fue adoptada de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

La DGE suspendió clases presenciales en Malargüe por el viento.

La DGE suspendió clases presenciales en Malargüe por el viento.

Las clases continuarán de manera virtual en Malargüe

Pese a la suspensión de la presencialidad, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.

La decisión se limita al turno tarde. El comunicado oficial de la DGE no informó modificaciones para otras franjas horarias.

Qué pasa con las clases en el resto de Mendoza

La DGE aclaró que en los demás departamentos de Mendoza el servicio educativo se desarrolla con total normalidad.

En pocas palabras

  • Suspensión de clases: la DGE canceló la presencialidad por viento en Malargüe.
  • Educación virtual: las actividades continuarán online vía Escuela Digital Mendoza.
  • Alcance de la medida: afecta al turno tarde de todas las escuelas del departamento.
Resumen generado por Thinkindot AI

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