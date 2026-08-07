Por qué ANMAT prohibió la venta de una reconocida crema antiinflamatoria que usan los deportistas y un jarabe

Prohibición de la ANMAT para lotes de un jarabe sustraído en Haedo

En paralelo, las autoridades sanitarias dictaron la Disposición N.º 4754/2026 para retirar del mercado nacional el siguiente medicamento:

ZETROTRAX, jarabe por 240 ml: Lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8.

La resolución surgió a raíz de una denuncia radicada por Laboratorios Dalban, firma que reportó el hurto de medicamentos dentro de sus instalaciones radicadas en la localidad bonaerense de Haedo.

Según precisó la compañía tras realizar el arqueo de stock y formalizar la denuncia policial, las unidades robadas no contaban aún con el estuche secundario de embalaje. No obstante, sí tenían colocada la etiqueta autorizada con el nombre comercial, la identificación del lote y la fecha de expiración.

Desde la ANMAT fundamentaron ambas restricciones al remarcar que, al desconocerse el estado de conservación y las condiciones a las que fueron expuestas las unidades sustraídas, resulta imposible garantizar su integridad, seguridad y calidad, volviéndose indispensable actuar para prevenir riesgos en los usuarios.