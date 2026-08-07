Por qué ANMAT prohibió la venta de una reconocida crema antiinflamatoria que usan los deportistas y un jarabe

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio argentino la comercialización, el uso y la distribución de lotes específicos pertenecientes a una popular crema antiinflamatoria y a un jarabe. La decisión oficial se tomó tras confirmarse que las unidades fueron sustraídas en hechos delictivos ocurridos en plantas industriales.
A través de la Disposición 4753/26, ANMAT vetó dos partidas elaboradas por el laboratorio Gramon Millet S.A. Los productos alcanzados son:
- Átomo Desinflamante Forte crema x 100 g: Lote 00023 – Vencimiento 05/28.
- Átomo Desinflamante Clásico crema x 110 g: Lote 00214 – Vencimiento 05/28.
El robo se produjo en una planta industrial mientras se efectuaban tareas de acondicionamiento. Aunque la empresa titular aclaró que la mercadería sustraída no llegó a comercializarse y que envió los sobrantes a destrucción, el organismo ordenó la prohibición preventiva al desconocerse las condiciones de almacenamiento de los tubos robados.
Prohibición de la ANMAT para lotes de un jarabe sustraído en Haedo
En paralelo, las autoridades sanitarias dictaron la Disposición N.º 4754/2026 para retirar del mercado nacional el siguiente medicamento:
- ZETROTRAX, jarabe por 240 ml: Lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8.
La resolución surgió a raíz de una denuncia radicada por Laboratorios Dalban, firma que reportó el hurto de medicamentos dentro de sus instalaciones radicadas en la localidad bonaerense de Haedo.
Según precisó la compañía tras realizar el arqueo de stock y formalizar la denuncia policial, las unidades robadas no contaban aún con el estuche secundario de embalaje. No obstante, sí tenían colocada la etiqueta autorizada con el nombre comercial, la identificación del lote y la fecha de expiración.
Desde la ANMAT fundamentaron ambas restricciones al remarcar que, al desconocerse el estado de conservación y las condiciones a las que fueron expuestas las unidades sustraídas, resulta imposible garantizar su integridad, seguridad y calidad, volviéndose indispensable actuar para prevenir riesgos en los usuarios.
En pocas palabras
- ANMAT prohíbe la venta y uso de lotes específicos de crema antiinflamatoria y jarabe en Argentina.
- Los medicamentos fueron sustraídos ilegalmente de plantas industriales, desconociendo su estado de conservación.
- La medida busca proteger la salud pública ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los productos robados.