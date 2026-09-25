Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua desde hoy, 25 de septiembre de 2026 hasta el domingo 27 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Sin agua todo el fin de semana por arreglos en la red: en qué zona
AySA continúa con los trabajos de mantenimiento y por esta razón hay un corte de agua durante todo el fin de semana
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Un corte de agua durante todo el fin de semana afecta algunas localidades bonaerenses
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, se realizarán trabajos de mantenimiento integral en tableros eléctricos de la Estación Elevadora Quilmes. Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.
En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde hoy hasta la tarde del domingo 27/09 en algunas localidades de Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y Almirante Brown. El servicio se normalizará progresivamente.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.