Sin agua todo el fin de semana por arreglos en la red: en qué zona

Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.

Una intervención programada para optimizar el sistema podría afectar temporalmente el suministro de agua en algunas zonas del sur AMBA.

Un corte de agua durante todo el fin de semana afecta algunas localidades bonaerenses

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, se realizarán trabajos de mantenimiento integral en tableros eléctricos de la Estación Elevadora Quilmes. Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.