Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 17 de septiembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua: por 24 horas varias zonas podrían quedarse sin servicio
AySA continua con su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste y Sudoeste del AMBA. Por esta razón hay un corte de agua para este jueves
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 horas de hoy hasta las primeras horas de la tarde de mañana, 18 de septiembre.
Estos arreglos tendrán lugar principalmente en localidades de La Matanza y en algunas zonas de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, así como en algunos sectores de los barrios de Liniers, Mataderos, Villa Lugano y Villa Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.
Con el objetivo de asegurar el correcto estado del sistema de distribución de agua potable, se hará la inspección del tramo “Floresta – Matanza” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento. Estas acciones modificarán la operatividad de la Estación Elevadora La Matanza, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste y sudoeste del AMBA.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.
En pocas palabras
- Corte de agua: AySA anuncia interrupción del servicio este jueves 17 por trabajos programados.
- Zonas afectadas: afectará a La Matanza, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría y barrios porteños.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y usarla responsablemente.