Corte de agua: por 24 horas varias zonas podrían quedarse sin servicio

Estos arreglos tendrán lugar principalmente en localidades de La Matanza y en algunas zonas de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, así como en algunos sectores de los barrios de Liniers, Mataderos, Villa Lugano y Villa Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.

Con el objetivo de asegurar el correcto estado del sistema de distribución de agua potable, se hará la inspección del tramo “Floresta – Matanza” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento. Estas acciones modificarán la operatividad de la Estación Elevadora La Matanza, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste y sudoeste del AMBA.

Qué hacer ante la falta de agua

Hoy hay operativos que involucran la red troncal de distribución de agua potable para garantizar la calidad del servicio.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.