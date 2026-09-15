Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este martes 15 de septiembre en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Por arreglos en cañerías hay un corte de agua por tiempo indefinido: a dónde
ABSA informó de un corte de agua para este martes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectadas hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, este martes se realizarán trabajos programados por la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC), en el marco de la obra de recambio de cañerías que se ejecuta en Bahía Blanca.
Las tareas se desarrollarán sobre la calle Chile en su intersección con Misiones y Pedro Pico. Estas intervenciones afectarán el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Montevideo, Beruti, Undiano y Chile.
Si bien no hay un horario definido sobre la cantidad de horas que durarán los arreglos y el corte de agua, el servicio se restablecerá paulatinamente una vez finalizada la obra.
Qué precauciones tener en cuenta ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA programó trabajos de recambio de cañerías en Bahía Blanca para este martes 15 de septiembre.
- Zona afectada: el suministro se verá interrumpido en el cuadrante comprendido por las calles Montevideo, Beruti, Undiano y Chile.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua, usarla solo para lo esencial y estar atento a comunicados oficiales.