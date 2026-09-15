Por arreglos en cañerías hay un corte de agua por tiempo indefinido: a dónde

Las tareas se desarrollarán sobre la calle Chile en su intersección con Misiones y Pedro Pico. Estas intervenciones afectarán el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Montevideo, Beruti, Undiano y Chile.

Si bien no hay un horario definido sobre la cantidad de horas que durarán los arreglos y el corte de agua, el servicio se restablecerá paulatinamente una vez finalizada la obra.

Qué precauciones tener en cuenta ante un corte de agua

Durante los cortes de servicio se solicita cuidar el agua y darle solo un uso necesario.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.