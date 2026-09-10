Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 10 de septiembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua: varias zonas se quedan sin servicio desde esta noche y durante todo el viernes
La empresa operadora de agua y saneamiento realizará un operativo en el norte y Oeste del AMBA y hay un corte de agua
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves por la noche se realizará una inspección de los tramos San Martín - Saavedra y Barrancas - Devoto, para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su funcionamiento. Las tareas modifican la operatividad de las Estaciones Elevadoras Villa Adelina, Saavedra, Devoto, Tres de Febrero y Morón,
Por esta razón el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del norte y oeste del AMBA desde las 22:00 h de este jueves hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente, en algunas localidades de Vicente López, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Morón, zona norte de La Matanza y en algunos barrios norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires.
El servicio se normalizará progresivamente.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y el almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.