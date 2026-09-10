Corte de agua: varias zonas se quedan sin servicio desde esta noche y durante todo el viernes

Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.

Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua

Hay que cuidar el agua mientras avanzan los operativos que involucran la red troncal de distribución de agua potable.

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves por la noche se realizará una inspección de los tramos San Martín - Saavedra y Barrancas - Devoto, para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su funcionamiento. Las tareas modifican la operatividad de las Estaciones Elevadoras Villa Adelina, Saavedra, Devoto, Tres de Febrero y Morón,