Un corte de agua a lo largo de dos días afecta el servicio en varias zonas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Hay trabajos de vinculación al nuevo acueducto Hilario Ascasubi y Pedro Luro.

Siguen los cortes de agua: qué zonas se verán afectadas estos días

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, durante este miércoles y el jueves 10, se llevarán adelante trabajos de vinculación de distintos barrios al nuevo Acueducto Pedro Luro – Ascasubi.