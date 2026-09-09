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Buenos Aires

Un corte de agua a lo largo de dos días afecta el servicio en varias zonas

ABSA informó un corte de agua para este viernes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Un corte de agua a lo largo de dos días afecta el servicio en varias zonas
Un corte de agua a lo largo de dos días afecta el servicio en varias zonas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este miércoles 9 de septiembre hasta el jueves 20 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Hay trabajos de vinculaci&oacute;n al nuevo acueducto Hilario Ascasubi y Pedro Luro.

Hay trabajos de vinculación al nuevo acueducto Hilario Ascasubi y Pedro Luro.

Siguen los cortes de agua: qué zonas se verán afectadas estos días

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, durante este miércoles y el jueves 10, se llevarán adelante trabajos de vinculación de distintos barrios al nuevo Acueducto Pedro Luro – Ascasubi.

Las tareas se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

  • Miércoles 9: trabajos en Barrio Parque La Salada, que generarán falta de agua entre las 08:00 y las 15:00.
  • Jueves 10: trabajos en Barrio 11 de septiembre, que generarán falta de agua entre las 08:00 y las 15:00.

Qué hacer ante un corte de agua

Durante los cortes de servicio se solicita cuidar el agua y darle solo un uso necesario.

Durante los cortes de servicio se solicita cuidar el agua y darle solo un uso necesario.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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