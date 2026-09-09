Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este miércoles 9 de septiembre hasta el jueves 20 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Un corte de agua a lo largo de dos días afecta el servicio en varias zonas
ABSA informó un corte de agua para este viernes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Siguen los cortes de agua: qué zonas se verán afectadas estos días
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, durante este miércoles y el jueves 10, se llevarán adelante trabajos de vinculación de distintos barrios al nuevo Acueducto Pedro Luro – Ascasubi.
Las tareas se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:
- Miércoles 9: trabajos en Barrio Parque La Salada, que generarán falta de agua entre las 08:00 y las 15:00.
- Jueves 10: trabajos en Barrio 11 de septiembre, que generarán falta de agua entre las 08:00 y las 15:00.
Qué hacer ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.