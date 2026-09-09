Efemérides: qué se conmemora hoy 9 de septiembre

El 9 de septiembre es el 252.º día del año y el 253.º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 113 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Efemérides del 9 de septiembre: qué se conmemora

El Día Internacional para la Protección de la Educación contra Ataques se conmemora el 9 de septiembre según lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este día tiene varias conmemoraciones mundiales. Por un lado se le rinde homenaje a una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad: la Agricultura, una actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible de las naciones en el mundo. También es el Día Mundial del auto eléctrico para concienciar a las nuevas generaciones acerca de su importancia.