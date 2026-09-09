Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este miércoles 9 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides: qué se conmemora hoy 9 de septiembre
Un día como hoy ocurrieron distintos hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Te contamos cuáles, según las efemérides
El 9 de septiembre es el 252.º día del año y el 253.º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 113 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Efemérides del 9 de septiembre: qué se conmemora
Este día tiene varias conmemoraciones mundiales. Por un lado se le rinde homenaje a una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad: la Agricultura, una actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible de las naciones en el mundo. También es el Día Mundial del auto eléctrico para concienciar a las nuevas generaciones acerca de su importancia.
Además, se ha determinado que el consumo de alcohol durante la etapa del embarazo afecta considerablemente el desarrollo físico e intelectual del recién nacido por lo que hoy 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), para concienciar al mundo sobre las consecuencias irreversibles de este trastorno.
Otras de las efemérides internacionales y muy destacadas de este día son:
- Día Internacional para proteger la Educación de Ataques para proteger a los niños y jóvenes de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o agresión.
- Día Internacional de la Belleza para celebrar la belleza interior y exterior de las personas
- En el año 1947 el Congreso sanciona la ley 13.010, que reconoce el derecho de la mujer a votar y ser elegida y fue promovida por la primera dama, María Eva Duarte de Perón.
- En 1975 nace en Canadá el cantante y compositor Michael Bublé.
- En 1977 nace en Buenos Aires la actriz Julieta Díaz.
- En 1981 muere en París el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan.
En pocas palabras
- Efemérides del 9 de septiembre: Se conmemoran la Agricultura, el Día Mundial del auto eléctrico y el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF).
- Eventos históricos: En 1947 se sancionó la ley de voto femenino y nacieron Michael Bublé y Julieta Díaz; murió Jacques Lacan en 1981.
- Días internacionales: Se celebra el Día Internacional para proteger la Educación de Ataques y el Día Internacional de la Belleza.