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Efemérides: qué se conmemora hoy 9 de septiembre

Un día como hoy ocurrieron distintos hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Te contamos cuáles, según las efemérides

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Efemérides: qué se conmemora hoy 9 de septiembre

Efemérides: qué se conmemora hoy 9 de septiembre

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este miércoles 9 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.

El 9 de septiembre es el 252.º día del año y el 253.º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 113 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Efemérides del 9 de septiembre: qué se conmemora

El D&iacute;a Internacional para la Protecci&oacute;n de la Educaci&oacute;n contra Ataques se conmemora el 9 de septiembre seg&uacute;n lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Día Internacional para la Protección de la Educación contra Ataques se conmemora el 9 de septiembre según lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este día tiene varias conmemoraciones mundiales. Por un lado se le rinde homenaje a una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad: la Agricultura, una actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible de las naciones en el mundo. También es el Día Mundial del auto eléctrico para concienciar a las nuevas generaciones acerca de su importancia.

Además, se ha determinado que el consumo de alcohol durante la etapa del embarazo afecta considerablemente el desarrollo físico e intelectual del recién nacido por lo que hoy 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), para concienciar al mundo sobre las consecuencias irreversibles de este trastorno.

Otras de las efemérides internacionales y muy destacadas de este día son:

Un d&iacute;a como hoy nacieron Michael Bubl&eacute; y Julieta D&iacute;az.

Un día como hoy nacieron Michael Bublé y Julieta Díaz.

  • Día Internacional para proteger la Educación de Ataques para proteger a los niños y jóvenes de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o agresión.
  • Día Internacional de la Belleza para celebrar la belleza interior y exterior de las personas
  • En el año 1947 el Congreso sanciona la ley 13.010, que reconoce el derecho de la mujer a votar y ser elegida y fue promovida por la primera dama, María Eva Duarte de Perón.
  • En 1975 nace en Canadá el cantante y compositor Michael Bublé.
  • En 1977 nace en Buenos Aires la actriz Julieta Díaz.
  • En 1981 muere en París el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan.

En pocas palabras

  • Efemérides del 9 de septiembre: Se conmemoran la Agricultura, el Día Mundial del auto eléctrico y el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF).
  • Eventos históricos: En 1947 se sancionó la ley de voto femenino y nacieron Michael Bublé y Julieta Díaz; murió Jacques Lacan en 1981.
  • Días internacionales: Se celebra el Día Internacional para proteger la Educación de Ataques y el Día Internacional de la Belleza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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