Efemérides del 8 septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Este año, se celebra su 60.º aniversario luego de que la UNESCO lo proclamara en 1966 durante una reunión de la Conferencia General. Bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”, su conmemoración este año busca evaluar los avances, comprender mejor los desafíos persistentes y emergentes, e influenciar las futuras agendas de alfabetización en un mundo en rápida transformación.

Por otro lado, un día como hoy de 1951 se fundó la organización actualmente denominada World Physiotherapy, por lo que el Día Mundial de la Fisioterapia fue establecido en 1996 para reconocer la labor de los fisioterapeutas y su contribución a la salud y el bienestar de las personas.

Hoy se conmemoran el Día Mundial de la Fisioterapia y el Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecuario.

Otras de las efemérides más destacadas este día

Cada 8 de septiembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo. Algunas de ellas son: