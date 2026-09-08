Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este martes 8 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides del 8 septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Un día como hoy ocurrieron distintos hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Te contamos cuáles, segun las efemérides
El 8 de septiembre es el 251.º día del año (y el 252.º en los años bisiestos) en el calendario gregoriano y a partir de este día quedan 114 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización y Día Mundial de la Fisioterapia
Las celebraciones anuales del Día Internacional de la Alfabetización (DIA) se llevan a cabo el 8 de septiembre en todo el mundo para recordar la importancia crítica de la alfabetización para crear una sociedad más alfabetizada, justa, pacífica y sostenible.
Este año, se celebra su 60.º aniversario luego de que la UNESCO lo proclamara en 1966 durante una reunión de la Conferencia General. Bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”, su conmemoración este año busca evaluar los avances, comprender mejor los desafíos persistentes y emergentes, e influenciar las futuras agendas de alfabetización en un mundo en rápida transformación.
Por otro lado, un día como hoy de 1951 se fundó la organización actualmente denominada World Physiotherapy, por lo que el Día Mundial de la Fisioterapia fue establecido en 1996 para reconocer la labor de los fisioterapeutas y su contribución a la salud y el bienestar de las personas.
Otras de las efemérides más destacadas este día
Cada 8 de septiembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo. Algunas de ellas son:
- En Argentina es el Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecuario y el Día del Cadete de Aeronáutica de la Fuerza Aérea Argentina.
- En 1966 se emite el primer episodio de la serie Star Trek, una de las más populares del siglo XX y un clásico de la ciencia ficción.
- Muere en Buenos Aires el guionista, realizador y productor cinematográfico Leopoldo Torre Nilsson.
- Muere el cantante de tangos Agustín Magaldi, quien es recordado por haber apadrinado la carrera artística de María Eva Duarte.
- Gabriela Sabatini ganó el Abierto de Estados Unidos 1990 y es la única tenista argentina en lograrlo.
- Un día como hoy Marcelo Bielsa asume la dirección de la selección argentina en reemplazo de Daniel Passarella.
- Muere el cantante y compositor español Camilo Sesto.
- Nace Ricardo Montaner.
En pocas palabras
- Efemérides: el 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización y el Día Mundial de la Fisioterapia.
- Argentina: se celebra el Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecuario, y el Día del Cadete de Aeronáutica.
- Hechos destacados: se recuerda el primer episodio de Star Trek, el debut de Marcelo Bielsa en la selección argentina y el triunfo de Gabriela Sabatini en el US Open.