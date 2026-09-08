Lejos de ser una simple cuestión de prisa o impaciencia, la psicología demuestra que la forma de caminar en la calle guarda un vínculo estrecho con la personalidad y el funcionamiento del cerebro.
La psicología explica qué significa caminar rápido por la calle y cómo predice tu éxito
La velocidad del paso que lleva una persona en la vía pública revela aspectos clave sobre la mente, y la psicología los ha revelado
Expertos han abordado en detalle qué significa este comportamiento cotidiano y por qué la acción de caminar a un ritmo elevado suele estar ligada a mayores niveles de productividad y determinación personal.
Qué significa caminar rápido por la calle, según la psicología
En el ámbito médico, el ritmo de la marcha es evaluado como un signo vital funcional del cerebro. Según explicaciones del divulgador médico Sermed Mezher, la velocidad al andar refleja el modo en que el sistema nervioso procesa los estímulos del contexto.
Mientras algunas personas ralentizan la marcha para procesar la carga sensorial de la calle, quienes se desplazan a paso acelerado lo hacen de manera inconsciente para activar su estado de alerta y elevar los niveles de dopamina, manteniendo el enfoque en ambientes monótonos o saturados.
Diversos estudios científicos respaldan que andar rápido suele asociarse con un perfil disciplinado y enfocado. Una investigación liderada por el doctor Yannick Stephan y publicada en la revista Social Psychological and Personality Science analizó la conducta de más de 15.000 adultos.
El análisis concluyó que los individuos con puntuaciones elevadas en responsabilidad, automotivación y organización personal caminaban de forma considerablemente más rápida.
Rasgos de la personalidad destacados
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Gestión del tiempo: quienes se desplazan a mayor velocidad suelen optimizar sus horarios con mayor eficiencia.
Orientación a objetivos: sus movimientos responden a una intención clara de cumplir metas, cualidad clave para alcanzar el éxito académico y laboral.
Sociabilidad y curiosidad: los expertos en lenguaje corporal señalan que las personas extravertidas requieren mayor actividad mental y física, manifestándolo en una caminata más ágil.
Pese a que a simple vista este hábito puede percibirse como una señal de prisa o impaciencia, los psicólogos aclaran que las personas que andan rápido también suelen demostrar altos niveles de empatía, siendo capaces de reducir la velocidad sin inconvenientes para adaptarse al ritmo de un acompañante cuando la situación lo requiere.
En pocas palabras
- Psicología y caminata: el ritmo al caminar revela aspectos de la personalidad y el funcionamiento cerebral.
- Ritmo acelerado: asociado a mayor productividad, determinación y activación del sistema nervioso.
- Rasgos de personalidad: quienes caminan rápido suelen ser organizados, orientados a objetivos y curiosos.