Pronóstico meteorológico para lo que resta de la semana: calor, tormentas y frío polar con temperaturas de -17°C

Jueves cálido: Se consolidará como la jornada con los valores más elevados del período, registrando marcas térmicas altas sobre gran parte del centro y norte del territorio nacional.

Se consolidará como la jornada con los valores más elevados del período, registrando marcas térmicas altas sobre gran parte del centro y norte del territorio nacional. Viernes de inestabilidad: El avance de un sistema frontal romperá el ambiente templado, desencadenando lluvias y tormentas de variada intensidad. De acuerdo con las proyecciones del modelo de referencia ECMWF, las precipitaciones se distribuirán de forma irregular, con acumulación en sectores del centro del país y focos de mayor caudal hacia el noreste argentino, Paraguay y el sur de Brasil.

Invasión de aire frío y anomalías térmicas de hasta -17 °C

Posteriormente al pasaje de las tormentas, la configuración atmosférica sufrirá una transformación contundente. El ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana, generando anomalías térmicas negativas de gran significancia sobre el centro y oeste argentino.

El mapa de previsión del ECMWF anticipa una irrupción helada de gran magnitud:

Cuyo, San Luis, Córdoba y La Pampa: Estas regiones experimentarán el impacto más severo del aire gélido, con temperaturas que se situarán entre -10 °C y -17 °C por debajo de los valores normales para la época durante el sábado.

Estas regiones experimentarán el impacto más severo del aire gélido, con temperaturas que se situarán entre por debajo de los valores normales para la época durante el sábado. Franja Oriental y Litoral: Sobre el este del país, el enfriamiento también se consolidará con anomalías térmicas negativas de entre -4 °C y -7 °C.

Las temperaturas mínimas y máximas en la ciudad de Mendoza

La ciudad de Mendoza atravesará jornadas templadas con máximas cercanas a los 20 °C hasta el jueves, antes de un marcado desplome térmico hacia el fin de semana que dejará marcas bajo cero.

Martes 8: Mínima 2 °C | Máxima 20 °C

Mínima | Máxima Miércoles 9: Mínima 8 °C | Máxima 20 °C

Mínima | Máxima Jueves 10: Mínima 8 °C | Máxima 19 °C

Mínima | Máxima Viernes 11: Mínima 8 °C | Máxima 17 °C

Mínima | Máxima Sábado 12: Mínima 2 °C | Máxima 6 °C

Mínima | Máxima Domingo 13: Mínima -1 °C | Máxima 8 °

Impacto en el sector agropecuario y riesgo de heladas

Esta secuencia de calor, tormentas y posterior frío resultará de vital trascendencia para las actividades agrícolas del país. Mientras que los acumulados de lluvia favorecerán la recarga de agua en los perfiles del suelo, las tormentas asociadas podrían generar excesos hídricos puntuales, ráfagas de viento y caída de granizo. Asimismo, el posterior desplome del termómetro encenderá las alarmas ante el riesgo inminente de heladas tardías en ambientes bajos y áreas productivas del centro y sur de Argentina.