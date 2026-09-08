La República Argentina se encamina hacia una semana marcada por una extrema variabilidad meteorológica. Tras el ambiente gélido predominante en el comienzo del período, la circulación atmosférica modificará drásticamente su dinámica para dar paso al ingreso de una masa de aire cálido y húmedo, antes del arribo de un nuevo sistema frontal de frío polar que provocará un severo retroceso de las temperaturas en todo el país.
Pronóstico meteorológico para lo que resta de la semana: calor, tormentas y frío polar con temperaturas de -17°C
El pronóstico del tiempo indica que Argentina vivirá días de calor que llevarán a la formación de tormentas y al ingreso de un poderoso frío polar
Del pico de calor del jueves a las tormentas del viernes
La rotación progresiva del viento hacia el sector norte actuará como el principal motor de un rápido ascenso en los registros térmicos. Este transporte de aire cálido desde latitudes más bajas vendrá acompañado por un incremento paulatino de la humedad ambiental y que provocará la suba de la temperatura y luego la creación de tormentas de diferente intensidad, según el sitio especializado Meteored.
La secuencia climática evolucionará en dos etapas bien diferenciadas durante la mitad de la semana:
- Jueves cálido: Se consolidará como la jornada con los valores más elevados del período, registrando marcas térmicas altas sobre gran parte del centro y norte del territorio nacional.
- Viernes de inestabilidad: El avance de un sistema frontal romperá el ambiente templado, desencadenando lluvias y tormentas de variada intensidad. De acuerdo con las proyecciones del modelo de referencia ECMWF, las precipitaciones se distribuirán de forma irregular, con acumulación en sectores del centro del país y focos de mayor caudal hacia el noreste argentino, Paraguay y el sur de Brasil.
Invasión de aire frío y anomalías térmicas de hasta -17 °C
Posteriormente al pasaje de las tormentas, la configuración atmosférica sufrirá una transformación contundente. El ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana, generando anomalías térmicas negativas de gran significancia sobre el centro y oeste argentino.
El mapa de previsión del ECMWF anticipa una irrupción helada de gran magnitud:
- Cuyo, San Luis, Córdoba y La Pampa: Estas regiones experimentarán el impacto más severo del aire gélido, con temperaturas que se situarán entre -10 °C y -17 °C por debajo de los valores normales para la época durante el sábado.
- Franja Oriental y Litoral: Sobre el este del país, el enfriamiento también se consolidará con anomalías térmicas negativas de entre -4 °C y -7 °C.
Las temperaturas mínimas y máximas en la ciudad de Mendoza
La ciudad de Mendoza atravesará jornadas templadas con máximas cercanas a los 20 °C hasta el jueves, antes de un marcado desplome térmico hacia el fin de semana que dejará marcas bajo cero.
- Martes 8: Mínima 2 °C | Máxima 20 °C
- Miércoles 9: Mínima 8 °C | Máxima 20 °C
- Jueves 10: Mínima 8 °C | Máxima 19 °C
- Viernes 11: Mínima 8 °C | Máxima 17 °C
- Sábado 12: Mínima 2 °C | Máxima 6 °C
- Domingo 13: Mínima -1 °C | Máxima 8 °
Impacto en el sector agropecuario y riesgo de heladas
Esta secuencia de calor, tormentas y posterior frío resultará de vital trascendencia para las actividades agrícolas del país. Mientras que los acumulados de lluvia favorecerán la recarga de agua en los perfiles del suelo, las tormentas asociadas podrían generar excesos hídricos puntuales, ráfagas de viento y caída de granizo. Asimismo, el posterior desplome del termómetro encenderá las alarmas ante el riesgo inminente de heladas tardías en ambientes bajos y áreas productivas del centro y sur de Argentina.
En pocas palabras
- Variabilidad climática: Se espera una semana de extremos, desde calor intenso hasta frío polar.
- Tormentas y calor: El jueves habrá un pico de calor, seguido de tormentas el viernes en gran parte del país.
- Frío polar: El fin de semana traerá un marcado descenso de temperaturas, con valores de hasta -17°C en algunas regiones.