Del frío polar al calor: cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

Esta transición permitirá que el ambiente gélido pierda fuerza gradualmente a partir del comienzo de la semana laboral. La paulatina disminución de la nubosidad y la menor intensidad de los vientos fríos favorecerán tardes más templadas y agradables en los distintos departamentos de la provincia.

De acuerdo con los datos oficiales procesados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este domingo se posiciona como la más helada del período, registrando una mínima de 0 °C y una máxima que apenas alcanzará los 8 °C, con vientos del sur de entre 13 y 31 km/h.