La provincia de Mendoza atraviesa el momento más crítico de la masa de aire helado que ingresó a la región durante el fin de semana. Tras jornadas dominadas por ráfagas de viento del sector sur y un marcado enfriamiento nocturno, las condiciones meteorológicas darán un giro significativo en el transcurso de los próximos días, dejando atrás las marcas térmicas invernales.
Del frío polar al calor: cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días
Tras atravesar el punto más gélido del frente antártico con marcas de 0 °C, la provincia experimentará un paulatino ascenso térmico. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional anticipa máximas de hasta 20 °C hacia mitad de semana.
Esta transición permitirá que el ambiente gélido pierda fuerza gradualmente a partir del comienzo de la semana laboral. La paulatina disminución de la nubosidad y la menor intensidad de los vientos fríos favorecerán tardes más templadas y agradables en los distintos departamentos de la provincia.
De acuerdo con los datos oficiales procesados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este domingo se posiciona como la más helada del período, registrando una mínima de 0 °C y una máxima que apenas alcanzará los 8 °C, con vientos del sur de entre 13 y 31 km/h.
La evolución del tiempo día por día según el SMN
A partir del inicio de la semana, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional marcan una constante recuperación en las temperaturas provinciales:
- Lunes 7 de septiembre: El organismo oficial prevé una mínima de 1 °C y una máxima de 14 °C, con presencia de viento leve del sector sudoeste y sur de entre 7 y 22 km/h.
- Martes 8 de septiembre: El pronóstico del SMN anticipa un marcado repunte térmico con características primaverales, situando la mínima en 5 °C y la máxima en 20 °C bajo un cielo parcialmente nublado.
- Miércoles 9 de septiembre: Las proyecciones del ente meteorológico indican que las condiciones agradables se consolidarán con una mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C, acompañadas de viento leve del sector este.
- Jueves 10 de septiembre: De acuerdo con el informe del SMN, el termómetro oscilará entre los 9 °C de mínima y los 19 °C de máxima, con baja probabilidad de precipitaciones aisladas.
- Viernes 11 y sábado 12 de septiembre: El Servicio Meteorológico Nacional proyecta el cierre de la semana con registros estables, mínimas de 10 °C y máximas de 18 °C, con vientos moderados del sudeste.
Consolidación del alivio térmico en Cuyo
Las estimaciones publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional confirman que el riesgo de heladas severas quedará acotado principalmente a las primeras horas del lunes. Con la rotación del viento y la mayor insolación diurna, la provincia de Mendoza registrará una amplitud térmica marcada, con una diferencia de más de 12 grados en las máximas entre el punto crítico del domingo y la tarde del martes.
En pocas palabras
- Del frío polar al calor: Mendoza transitará de temperaturas bajo cero a máximas de hasta 20°C esta semana.
- Pronóstico SMN: El Servicio Meteorológico Nacional prevé un ascenso térmico paulatino tras el pico de frío del fin de semana.
- Día clave: El martes se esperan máximas de 20°C, mientras que el frío intenso se sentirá hasta el inicio de la semana laboral.