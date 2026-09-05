Para qué sirve poner en el techo de casa una botella de plástico llena de agua

La técnica se conoce como lámpara de Moser y fue desarrollada por el brasileño Alfredo Moser a comienzos de los años 2000. El sistema consiste en colocar una botella PET transparente llena de agua en una abertura del techo de casa, dejando una parte hacia el exterior y otra hacia el interior.
¿Por qué colocar una botella de plástico en el techo de casa?
Cuando la luz del sol atraviesa la botella, el agua provoca fenómenos de refracción y dispersión que permiten distribuir la claridad dentro del ambiente. De esta manera, una habitación de casa que casi no recibe luz natural puede quedar iluminada durante varias horas. El sistema no produce electricidad ni almacena energía.
Su funcionamiento depende directamente del sol, por lo que la intensidad de la luz cambia según la hora, la orientación del techo de casa y las condiciones meteorológicas. La idea comenzó a expandirse fuera de Brasil y tuvo una fuerte difusión desde 2011, cuando la organización MyShelter Foundation impulsó en Filipinas el proyecto Liter of Light. La iniciativa llevó esta tecnología a comunidades con acceso limitado a la electricidad y posteriormente se extendió a otros países.
La ventajas de poner una botella sobre el techo
Una de sus principales ventajas es justamente su sencillez. Solo utiliza una botella PET, agua y una instalación adecuada. Sin embargo, hacer una abertura en el techo de casa requiere cuidado, ya que un mal sellado puede provocar filtraciones y daños en la vivienda.
Con el tiempo, algunas versiones incorporaron paneles solares, baterías y luces LED para mantener la iluminación después del atardecer. Pero la botella original tiene un objetivo mucho más específico, aprovechar la luz del día y llevarla a los espacios que más la necesitan.
En pocas palabras
- Lámparas Moser: Aprovechan la refracción del agua para iluminar casas sin electricidad.
- Funcionamiento: Una botella de plástico con agua en el techo dispersa la luz solar en el interior.
- Ventajas: Solución económica y sencilla, aunque requiere instalación cuidadosa para evitar filtraciones.