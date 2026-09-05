Para qué sirve poner en el techo de casa una botella de plástico llena de agua

Su funcionamiento depende directamente del sol, por lo que la intensidad de la luz cambia según la hora, la orientación del techo de casa y las condiciones meteorológicas. La idea comenzó a expandirse fuera de Brasil y tuvo una fuerte difusión desde 2011, cuando la organización MyShelter Foundation impulsó en Filipinas el proyecto Liter of Light. La iniciativa llevó esta tecnología a comunidades con acceso limitado a la electricidad y posteriormente se extendió a otros países.

La ventajas de poner una botella sobre el techo

Una de sus principales ventajas es justamente su sencillez. Solo utiliza una botella PET, agua y una instalación adecuada. Sin embargo, hacer una abertura en el techo de casa requiere cuidado, ya que un mal sellado puede provocar filtraciones y daños en la vivienda.

Con el tiempo, algunas versiones incorporaron paneles solares, baterías y luces LED para mantener la iluminación después del atardecer. Pero la botella original tiene un objetivo mucho más específico, aprovechar la luz del día y llevarla a los espacios que más la necesitan.