Jardín sin hormigas: cómo erradicar los hormigueros con esta receta casera definitiva

Cuando está por llegar la primavera y verano, es muy frecuente que en el jardín de casa aparezcan muchos hormigueros. Por las picaduras que pueden provocar las hormigas, su aparición puede volverse peligrosa y traer más que un dolor de cabeza. La buena noticia es hay un truco casero muy efectiv para erradicarlos.
Si se pretende es eliminar de una vez por todas las hormigas y sus hormigueros con la utilización de con un producto especial de fabricación casera, todo el mundo debería seguir las recomendaciones de los que más saben sobre el jardín y todo lo relacionado a los insectos.
Para no terminar arriba de un hormiguero y padecer muchas picaduras de hormigas, lo recomendable es poner manos a la obra y hacer que el jardín sea un lugar seguro de la casa.
Luchar contra las hormigas que invaden el jardín y dejar el espacio libre de hormigueros, se puede lograr a partir de las recomendaciones que brindan los expertos.
Jardín seguro: cómo erradicar las hormigas, ingredientes
Ingredientes
- 2 yemas de huevo duro
- ½ cucharada chica de miel
- 1 cucharada de ácido bórico en polvo
Jardín seguro: cómo erradicar las hormigas, paso a paso
Preparación
- Tomar un recipiente que no sea muy grande y con una cuchara, aplastar las dos yemas de huevo.
- Incorporar la miel y el ácido bórico a los huevos aplastados.
- Mezclar hasta que los tres ingredientes se incorporen bien.
- Buscar los hormigueros del jardín, colocar un poco de preparación en cada uno.
- Las hormigas consumirán la preparación y terminarán muriendo por deshidratación.
Otras recetas infalibles contra los hormigueros
Para reforzar esa poderosa fórmula, se puede emplear otras formas de erradicar los hormigueros del jardín o espantar las hormigas. Estas son las otras opciones:
- Colocar hojas de laurel en los hormigueros.
- Una pequeña porción de canela o pimienta negra, será suficiente para disuadir las hormigas.
- Poner cerca de los hormigueros un poco de bicarbonato de sodio, mezclado con azúcar.
- Otros ingredientes naturales para repeler las hormigas, son: menta, fécula de maíz y talco.
En pocas palabras
- Jardín libre de hormigas: Se revela una receta casera infalible para eliminar hormigueros y evitar picaduras.
- Ingredientes clave: La preparación incluye yemas de huevo duro, miel y ácido bórico en polvo.
- Método de aplicación: La mezcla se coloca en los hormigueros para que las hormigas la consuman y mueran por deshidratación.