Remedios caseros para ahuyentar las moscas del jardín y la casa

Cortá un limón por la mitad e incrustar entre 10 y 15 clavos de olor en la pulpa.

Colocar las mitades sobre la mesa del comedor, cerca de las ventanas o en las mesas del jardín.

Trampa de vinagre de manzana y detergente: el vinagre atrae a estos insectos por su aroma fermentado, mientras que el jabón rompe la tensión superficial del líquido para atraparlas.

En un vaso o frasco, verter media taza de vinagre de manzana y agregar unas gotas de detergente líquido. Mezclar suavemente y dejar en lugares estratégicos como la mesada de la cocina o cerca de los tachos de basura.

Plantas aromáticas: cultivar ciertas plantas aromáticas es una solución duradera y estética para espantarlas de tus espacios verdes o galerías.

Entre las variedades más efectivas se destacan:

Albahaca: ideal para tener cerca de las ventanas de la cocina.

Menta y Lavanda: espantan tanto moscas como mosquitos debido a la intensidad de sus aceites esenciales.

como mosquitos debido a la intensidad de sus aceites esenciales. Citronela: una aliada clave para las galerías, galerías abiertas y patios.

Bolsas transparentes con agua: uno de los remedios caseros de toda la vida que no falla. Al colgar bolsas de plástico transparentes llenas de agua cerca de aberturas o galerías, la luz del sol se refracta generando un efecto óptico que desorienta a las moscas y las espanta.