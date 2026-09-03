Remedios caseros para ahuyentar las moscas del jardín y la casa

Cuando la temperatura comienza a escalar en la previa de la primavera, las moscas se convierten en una de las visitas más indeseadas y molestas tanto dentro de la casa como en el patio o jardín. Estos insectos representan un problema de higiene, ya que suelen posarse en residuos y luego en los alimentos.
Si bien los insecticidas comerciales son una opción recurrente, suelen contener químicos fuertes o dejar olores desagradables. Afortunadamente, existen varios remedios caseros, económicos y ecológicos que podés aplicar hoy mismo para ahuyentar las moscas de forma definitiva.
Moscas fuera del jardín y la casa: remedios caseros para ahuyentarlas
Limón con clavos de olor: este es uno de los trucos más clásicos y eficaces para proteger el jardín y la casa de las moscas. El fuerte aroma cítrico combinado con el eugenol del clavo de olor resulta insoportable para las moscas.
- Cortá un limón por la mitad e incrustar entre 10 y 15 clavos de olor en la pulpa.
- Colocar las mitades sobre la mesa del comedor, cerca de las ventanas o en las mesas del jardín.
Trampa de vinagre de manzana y detergente: el vinagre atrae a estos insectos por su aroma fermentado, mientras que el jabón rompe la tensión superficial del líquido para atraparlas.
- En un vaso o frasco, verter media taza de vinagre de manzana y agregar unas gotas de detergente líquido. Mezclar suavemente y dejar en lugares estratégicos como la mesada de la cocina o cerca de los tachos de basura.
Plantas aromáticas: cultivar ciertas plantas aromáticas es una solución duradera y estética para espantarlas de tus espacios verdes o galerías.
Entre las variedades más efectivas se destacan:
- Albahaca: ideal para tener cerca de las ventanas de la cocina.
- Menta y Lavanda: espantan tanto moscas como mosquitos debido a la intensidad de sus aceites esenciales.
- Citronela: una aliada clave para las galerías, galerías abiertas y patios.
Bolsas transparentes con agua: uno de los remedios caseros de toda la vida que no falla. Al colgar bolsas de plástico transparentes llenas de agua cerca de aberturas o galerías, la luz del sol se refracta generando un efecto óptico que desorienta a las moscas y las espanta.
En pocas palabras
- Remedios Caseros: Descubre métodos naturales y económicos para alejar moscas del hogar y jardín sin químicos.
- Trucos Efectivos: Prueba el limón con clavos, trampas de vinagre de manzana o bolsas con agua para un efecto disuasorio.
- Aliados Verdes: Las plantas aromáticas como la albahaca, menta o citronela también son excelentes repelentes naturales.