El ingrediente clave para ganarle a la humedad en las paredes y evitar que la pintura se caiga

Cuando la filtración avanza, el impulso inmediato suele ser rasquetear a las apuradas y tapar con una mano de látex. Sin embargo, los especialistas advierten que la solución rápida dura poco y que existe un ingrediente fundamental para cortar el problema de raíz antes de volver a gastar pintura en la casa.

La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes en casa.

El ingrediente que le dice adiós a la humedad en las paredes

El truco de los que saben no está en la última capa de color, sino en la preparación previa del revoque. Quienes trabajan día a día en la construcción coinciden en que el aditivo hidrófugo es el verdadero aliado estratégico para sellar la mampostería.