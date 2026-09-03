El ingrediente clave para ganarle a la humedad en las paredes y evitar que la pintura se caiga

Paredes ampoladas, globos en la pintura y ese polvo blanco indeseable que cae al piso sin dar descanso. La llegada de los días templados o los cambios de estación en Mendoza suelen sacar a la luz uno de los dolores de cabeza más comunes de cualquier hogar: la proliferación de humedad en los ambientes.
Cuando la filtración avanza, el impulso inmediato suele ser rasquetear a las apuradas y tapar con una mano de látex. Sin embargo, los especialistas advierten que la solución rápida dura poco y que existe un ingrediente fundamental para cortar el problema de raíz antes de volver a gastar pintura en la casa.
El ingrediente que le dice adiós a la humedad en las paredes
El truco de los que saben no está en la última capa de color, sino en la preparación previa del revoque. Quienes trabajan día a día en la construcción coinciden en que el aditivo hidrófugo es el verdadero aliado estratégico para sellar la mampostería.
Mezclado en la proporción justa con la pasta de cemento y arena, este componente genera una barrera impermeable insuperable que bloquea el paso del agua desde el interior del muro hacia afuera, impidiendo que la pintura termine descascarada en el suelo a las pocas semanas.
Paso a paso para aplicar el tratamiento
Para lograr un resultado duradero en la pared afectada, la técnica requiere precisión y no saltearse etapas:
- Saneamiento profundo: antes que nada, hay que retirar todo el material suelto, la capa dañada y los restos de cera o salitre acumulados con un cepillo de alambre o espátula.
- Incorporación del producto: el ingrediente hidrófugo en pasta o líquido se diluye en el agua de amasado para preparar la mezcla que sellará los poros del ladrillo o del revoque grueso.
- Capa de azotado: se aplica una capa fina de este mortero impermeable sobre la mampostería expuesta para asegurar el estanque.
- Mano final y terminación: una vez seco el revoque, se aplica el enduido plástico, se lija y se da paso a la pintura látex adecuada.
En pocas palabras
- Humedad en paredes: el ingrediente hidrófugo es clave para tratar el problema antes de pintar.
- Tratamiento: implica saneamiento profundo, incorporación del producto y capas de azotado y terminación.
- Resultado: se crea una barrera impermeable que evita el deterioro de la pintura y el revoque.