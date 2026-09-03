El sistema SUBE atraviesa este jueves una falla técnica generalizada que afecta a usuarios de todo el país y tiene impacto directo en Mendoza. El desperfecto impide, entre otras operaciones, acreditar las recargas virtuales y aplicar determinados beneficios y descuentos al momento de utilizar el transporte público.
SUBE también presenta problemas en Mendoza: qué pasa con las recargas y los beneficios para viajar en micro
En muchos casos, una falla nacional impide acreditar cargas virtuales y aplicar descuentos. En Mendoza se confirmó el problema y aseguran que se trabaja para solucionarlo
Pero la interrupción no se limita a Mendoza: el problema alcanza a todas las provincias que utilizan el sistema SUBE. La situación genera inconvenientes especialmente para quienes necesitan contar con saldo disponible para realizar sus viajes o utilizan abonos y beneficios vinculados al sistema.
En ese sentido, desde el Ejecutivo confirmaron que el servicio presenta inconvenientes y señalaron que se está trabajando para encontrar una solución. Por el momento, no existe un horario confirmado para la normalización.
Qué deben hacer los usuarios de SUBE mientras continúa la falla
Ante el desperfecto, la principal recomendación para los pasajeros es no realizar nuevas recargas virtuales hasta que las autoridades comuniquen que el sistema volvió a funcionar con normalidad.
Quienes ya cuentan con saldo suficiente pueden utilizar su tarjeta de acuerdo con las condiciones habituales. En cambio, las personas que tengan un saldo insuficiente y necesiten viajar deberían consultar las alternativas de pago disponibles a nivel local antes de abordar.
La falla también puede afectar la aplicación de descuentos estudiantiles y otros beneficios, por lo que los usuarios que dependen de estas modalidades podrían encontrarse con dificultades adicionales mientras persista el inconveniente.
Por ahora, las autoridades no informaron una hora precisa para el restablecimiento del servicio. La recomendación es esperar el aviso oficial antes de volver a efectuar cargas virtuales.
En pocas palabras
- Falla nacional SUBE: El sistema de transporte presenta problemas que impiden acreditar recargas virtuales y aplicar descuentos en todo el país.
- Impacto en Mendoza: La provincia confirma inconvenientes, afectando a usuarios que necesitan saldo o beneficios para viajar.
- Recomendación oficial: Se aconseja no realizar recargas virtuales hasta que el sistema se normalice y se emita un aviso.