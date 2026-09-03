SUBE también presenta problemas en Mendoza: qué pasa con las recargas y los beneficios para viajar en micro

Qué deben hacer los usuarios de SUBE mientras continúa la falla

Ante el desperfecto, la principal recomendación para los pasajeros es no realizar nuevas recargas virtuales hasta que las autoridades comuniquen que el sistema volvió a funcionar con normalidad.

Quienes ya cuentan con saldo suficiente pueden utilizar su tarjeta de acuerdo con las condiciones habituales. En cambio, las personas que tengan un saldo insuficiente y necesiten viajar deberían consultar las alternativas de pago disponibles a nivel local antes de abordar.

La falla también puede afectar la aplicación de descuentos estudiantiles y otros beneficios, por lo que los usuarios que dependen de estas modalidades podrían encontrarse con dificultades adicionales mientras persista el inconveniente.

Por ahora, las autoridades no informaron una hora precisa para el restablecimiento del servicio. La recomendación es esperar el aviso oficial antes de volver a efectuar cargas virtuales.