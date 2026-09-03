Una jueza federal ordenó a Google modificar el sistema que sostiene su monopolio en publicidad digital, pero rechazó la propuesta del Departamento de Justicia de dividir la compañía. El fallo, emitido en Virginia, marca otro revés para los intentos del gobierno de desmantelar partes del imperio tecnológico de Google, que genera casi 400.000 millones de dólares al año en anuncios.
Golpe judicial al monopolio publicitario de Google, pero la jueza descarta una separación total
La Justicia de Estados Unidos exige ajustes al sistema publicitario de Google, pero descarta dividir la empresa. Qué implica el fallo para su monopolio digital
La jueza rechaza la ruptura del negocio publicitario de Google
Según informa APNews, la jueza Leonie Brinkema aceptó imponer cambios al sistema de anuncios, pero descartó obligar a Google a vender partes clave de su tecnología. El fallo llega un año después de que otro juez también rechazara separar el navegador Chrome de Google tras declararlo como un monopolio ilegal en búsquedas.
La decisión inicial tiene solo dos páginas: los detalles completos del remedio permanecerán bajo sello por 14 días para permitir revisiones y posibles redacciones. Google celebró el fallo, afirmando que evita “romper herramientas que ayudan a pequeñas empresas a crecer”.
Por qué el gobierno quería dividir a Google
El Departamento de Justicia argumentó que, si Google conserva toda su tecnología publicitaria, podrá seguir manipulando algoritmos que sostienen su monopolio, dificultando la detección de prácticas anticompetitivas. La demanda original se presentó en 2023 y derivó en un fallo que declaró ilegal el dominio de Google en el mercado de anuncios digitales.
La tecnología que Google usa para su intercambio publicitario procesa 55 millones de solicitudes por segundo, según documentos judiciales. La empresa sostuvo que dividir ese sistema sería “demasiado disruptivo” para los servicios digitales que dependen de él y para millones de consumidores.
Organizaciones de control tecnológico cuestionaron la decisión. Sacha Haworth, del Tech Oversight Project, dijo que es contradictorio declarar un monopolio ilegal y luego evitar sanciones estructurales: “Es el mensaje equivocado en el momento equivocado”.
Impacto en Google y en el mercado tecnológico
Aunque los cambios podrían afectar ingresos o frenar el crecimiento, analistas creen que el fallo será apenas un “speed bump” para Google, que atraviesa un período de expansión impulsado por la inteligencia artificial. Este fallo judicial es solo un obstáculo menor para Google, pero no lo detiene ni representa un problema grave para su crecimiento. Tras el fallo por el monopolio de búsquedas, las acciones de Alphabet subieron 45%, sumando 1,3 billones de dólares en valor de mercado.
El fallo evita una ruptura histórica de Google, pero obliga a la empresa a ajustar su sistema publicitario en medio de crecientes presiones regulatorias. La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa por el control del mercado digital y deja en claro que el debate sobre monopolios tecnológicos está lejos de terminar.
En pocas palabras
- Google: la justicia de EE.UU. exige ajustes a su sistema de publicidad digital.
- Fallo judicial: la jueza rechazó dividir la compañía, pero ordenó cambios en su modelo de negocio.
- Monopolio: la decisión judicial busca limitar el dominio de Google en el mercado publicitario online.