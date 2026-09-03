Golpe judicial al monopolio publicitario de Google, pero la jueza descarta una separación total

La jueza rechazó dividir la compañía, pero ordenó cambios en el modelo de negocio de Google.

Por qué el gobierno quería dividir a Google

El Departamento de Justicia argumentó que, si Google conserva toda su tecnología publicitaria, podrá seguir manipulando algoritmos que sostienen su monopolio, dificultando la detección de prácticas anticompetitivas. La demanda original se presentó en 2023 y derivó en un fallo que declaró ilegal el dominio de Google en el mercado de anuncios digitales.

La tecnología que Google usa para su intercambio publicitario procesa 55 millones de solicitudes por segundo, según documentos judiciales. La empresa sostuvo que dividir ese sistema sería “demasiado disruptivo” para los servicios digitales que dependen de él y para millones de consumidores.

Organizaciones de control tecnológico cuestionaron la decisión. Sacha Haworth, del Tech Oversight Project, dijo que es contradictorio declarar un monopolio ilegal y luego evitar sanciones estructurales: “Es el mensaje equivocado en el momento equivocado”.

La decisión judicial busca limitar el dominio de Google en el mercado publicitario online. Freepik

Impacto en Google y en el mercado tecnológico

Aunque los cambios podrían afectar ingresos o frenar el crecimiento, analistas creen que el fallo será apenas un “speed bump” para Google, que atraviesa un período de expansión impulsado por la inteligencia artificial. Este fallo judicial es solo un obstáculo menor para Google, pero no lo detiene ni representa un problema grave para su crecimiento. Tras el fallo por el monopolio de búsquedas, las acciones de Alphabet subieron 45%, sumando 1,3 billones de dólares en valor de mercado.

El fallo evita una ruptura histórica de Google, pero obliga a la empresa a ajustar su sistema publicitario en medio de crecientes presiones regulatorias. La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa por el control del mercado digital y deja en claro que el debate sobre monopolios tecnológicos está lejos de terminar.