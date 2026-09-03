George Clooney alerta en el Festival de Venecia que la inteligencia artificial amenaza al cine y al periodismo

El actor explicó que, cuando la tecnología siembra dudas sobre lo real y lo falso, incluso las pruebas genuinas pueden ser descartadas como manipuladas. Para él, este fenómeno es una amenaza directa al periodismo y a la democracia.

Clooney dijo haber hablado con desarrolladores líderes de inteligencia artificial y se mostró escéptico sobre las medidas de seguridad actuales. Con humor, expresó uno de sus temores: “Quisiera evitar aparecer en un comercial de tampones 20 años después de muerto”.

El actor remarcó que la capacidad de la inteligencia artificial generativa para generar imágenes y videos hiperrealistas está avanzando más rápido que las regulaciones.

George Clooney afirma que la inteligencia artificial dificulta distinguir verdad de ficción, impactando en el periodismo y la democracia.

Preocupación por la concentración de medios

Además George Clooney vinculó el problema de la inteligencia artificial con otro riesgo: la concentración de la propiedad de medios. Señaló que figuras como Jeff Bezos (Washington Post) y Elon Musk (Twitter/X) controlan plataformas clave de información, lo que considera preocupante para la pluralidad y la transparencia. Aun así, sostuvo que “la información siempre encuentra su camino”.

El actor también expresó dudas sobre la posible compra de Warner Bros. por Paramount, afirmando que estas fusiones suelen generar despidos y no siempre tienen sentido financiero. Para Clooney, la concentración en la industria del entretenimiento afecta la diversidad de voces y la estabilidad laboral.

El actor junto a su esposa Amal en una foto de archivo.

Clooney recibe el León de Oro en Venecia

A sus 65 años, George Clooney fue homenajeado con el máximo premio del festival por su trayectoria de casi tres décadas en el Lido, desde su primera aparición en 1998 con Out of Sight. Con humor y melancolía, reflexionó sobre el paso del tiempo: “Todo es melancolía. Te cepillás los dientes y pensás: ‘Mis dientes solían ser mucho mejores’”.

La intervención de George Clooney en el Festival de Venecia reaviva el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el cine, el periodismo y la confianza pública. Sus advertencias llegan en un momento en que la tecnología avanza más rápido que las regulaciones, y la industria cultural busca proteger la autenticidad en un mundo cada vez más digital.