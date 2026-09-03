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Gran oportunidad

"Europa te espera": ofrecen hospedaje gratis y comida en una casa de campo por 3 horas de trabajo

Una finca rural ubicada abrió una búsqueda de voluntarios de entre 18 y 60 años. Las tareas requeridas, la duración mínima de la estadía y cómo postularse

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La estadía mínima es de dos semanas para mayores de 18 años. 

La estadía mínima es de dos semanas para mayores de 18 años. 

Una de las regiones más deslumbrantes y verdes del norte de España se convirtió en el epicentro de una llamativa propuesta internacional para quienes sueñan con radicarse o viajar por Europa sin hacer frente a un alquiler.

A través de la plataforma de voluntariados Worldpackers, una tradicional casa de campo ubicada en la Comunidad Autónoma de Asturias lanzó una convocatoria activa en la que ofrecen hospedaje privado y comida a cambio de una colaborativa jornada de trabajo de tan solo 15 horas semanales.

Ofrecen hospedaje gratis y comida en una casa de Asturias.&nbsp;

Ofrecen hospedaje gratis y comida en una casa de Asturias.

En qué consiste la propuesta de trabajo en España

La convocatoria está especialmente pensada para amantes de la vida al aire libre y las actividades de granja. Los seleccionados deberán brindar asistencia en distintas tareas de mantenimiento exterior, jardinería y cuidado animal dentro de la casa.

Entre las principales actividades requeridas por el anfitrión destacan:

  • Ayuda en la edificación de un gallinero y huerto orgánico.
  • Desbrozado, corte de pasto y eliminación de maleza.
  • Construcción y reparación de vallas perimetrales.
  • Mantenimiento general de jardines y atención de mascotas.

Un dato no menor que simplifica el proceso de adaptación es el idioma: el anfitrión habla español, inglés, francés y catalán, por lo que no es necesario contar con un nivel avanzado de lenguas extranjeras para postularse.

A cambio de la colaboración en las tareas diarias, el viajero recibe una serie de beneficios clave para abaratar el costo de vida en Europa:

  • Hospedaje sin cargo: habitación privada dentro de la propiedad.
  • Alimentación: almuerzo diario garantizado y acceso libre a una cocina totalmente equipada para el resto de las comidas.
  • Tiempo libre: dos días francos por semana para recorrer la región.
  • Conectividad: acceso a internet y espacios adaptados para quienes realicen teletrabajo remoto.
  • Experiencias adicionales: caminatas guiadas por paisajes naturales y clases de idiomas sin costo extra.

Requisitos y cómo postularse

La oferta se encuentra abierta para personas de entre 18 y 60 años. Se aceptan solicitudes tanto de viajeros individuales como de parejas o duplas de amigos. La estadía mínima requerida para participar del intercambio es de dos semanas.

Es importante remarcar que, si bien el alojamiento y el almuerzo están cubiertos por la casa anfitriona, los costos de pasajes aéreos, seguro médico internacional, traslados internos y trámites de visado (si correspondiera) corren por cuenta exclusiva de cada participante.

La oportunidad cuenta con disponibilidad publicada para postularse durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Los interesados pueden consultar la ficha del anfitrión directamente en la aplicación o sitio web oficial de Worldpackers.

En pocas palabras

  • Europa busca voluntarios: Ofrecen alojamiento y comida gratis en una casa de campo a cambio de 15 horas semanales de trabajo.
  • Tareas y requisitos: Se necesita ayuda en mantenimiento, jardinería y cuidado animal. La estadía mínima es de dos semanas para mayores de 18 años.
  • Beneficios y postulación: Los voluntarios reciben hospedaje, almuerzo y tiempo libre. Las postulaciones se realizan a través de Worldpackers.
Resumen generado por Thinkindot AI

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