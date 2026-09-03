"Europa te espera": ofrecen hospedaje gratis y comida en una casa de campo por 3 horas de trabajo

Una de las regiones más deslumbrantes y verdes del norte de España se convirtió en el epicentro de una llamativa propuesta internacional para quienes sueñan con radicarse o viajar por Europa sin hacer frente a un alquiler.
A través de la plataforma de voluntariados Worldpackers, una tradicional casa de campo ubicada en la Comunidad Autónoma de Asturias lanzó una convocatoria activa en la que ofrecen hospedaje privado y comida a cambio de una colaborativa jornada de trabajo de tan solo 15 horas semanales.
En qué consiste la propuesta de trabajo en España
La convocatoria está especialmente pensada para amantes de la vida al aire libre y las actividades de granja. Los seleccionados deberán brindar asistencia en distintas tareas de mantenimiento exterior, jardinería y cuidado animal dentro de la casa.
Entre las principales actividades requeridas por el anfitrión destacan:
- Ayuda en la edificación de un gallinero y huerto orgánico.
- Desbrozado, corte de pasto y eliminación de maleza.
- Construcción y reparación de vallas perimetrales.
- Mantenimiento general de jardines y atención de mascotas.
Un dato no menor que simplifica el proceso de adaptación es el idioma: el anfitrión habla español, inglés, francés y catalán, por lo que no es necesario contar con un nivel avanzado de lenguas extranjeras para postularse.
A cambio de la colaboración en las tareas diarias, el viajero recibe una serie de beneficios clave para abaratar el costo de vida en Europa:
- Hospedaje sin cargo: habitación privada dentro de la propiedad.
- Alimentación: almuerzo diario garantizado y acceso libre a una cocina totalmente equipada para el resto de las comidas.
- Tiempo libre: dos días francos por semana para recorrer la región.
- Conectividad: acceso a internet y espacios adaptados para quienes realicen teletrabajo remoto.
- Experiencias adicionales: caminatas guiadas por paisajes naturales y clases de idiomas sin costo extra.
Requisitos y cómo postularse
La oferta se encuentra abierta para personas de entre 18 y 60 años. Se aceptan solicitudes tanto de viajeros individuales como de parejas o duplas de amigos. La estadía mínima requerida para participar del intercambio es de dos semanas.
Es importante remarcar que, si bien el alojamiento y el almuerzo están cubiertos por la casa anfitriona, los costos de pasajes aéreos, seguro médico internacional, traslados internos y trámites de visado (si correspondiera) corren por cuenta exclusiva de cada participante.
La oportunidad cuenta con disponibilidad publicada para postularse durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Los interesados pueden consultar la ficha del anfitrión directamente en la aplicación o sitio web oficial de Worldpackers.
En pocas palabras
- Europa busca voluntarios: Ofrecen alojamiento y comida gratis en una casa de campo a cambio de 15 horas semanales de trabajo.
- Tareas y requisitos: Se necesita ayuda en mantenimiento, jardinería y cuidado animal. La estadía mínima es de dos semanas para mayores de 18 años.
- Beneficios y postulación: Los voluntarios reciben hospedaje, almuerzo y tiempo libre. Las postulaciones se realizan a través de Worldpackers.