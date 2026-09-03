"Europa te espera": ofrecen hospedaje gratis y comida en una casa de campo por 3 horas de trabajo

Entre las principales actividades requeridas por el anfitrión destacan:

Ayuda en la edificación de un gallinero y huerto orgánico.

Desbrozado, corte de pasto y eliminación de maleza.

Construcción y reparación de vallas perimetrales.

Mantenimiento general de jardines y atención de mascotas.

Un dato no menor que simplifica el proceso de adaptación es el idioma: el anfitrión habla español, inglés, francés y catalán, por lo que no es necesario contar con un nivel avanzado de lenguas extranjeras para postularse.

A cambio de la colaboración en las tareas diarias, el viajero recibe una serie de beneficios clave para abaratar el costo de vida en Europa:

Hospedaje sin cargo: habitación privada dentro de la propiedad.

habitación privada dentro de la propiedad. Alimentación: almuerzo diario garantizado y acceso libre a una cocina totalmente equipada para el resto de las comidas.

almuerzo diario garantizado y acceso libre a una cocina totalmente equipada para el resto de las comidas. Tiempo libre: dos días francos por semana para recorrer la región.

dos días francos por semana para recorrer la región. Conectividad: acceso a internet y espacios adaptados para quienes realicen teletrabajo remoto.

acceso a internet y espacios adaptados para quienes realicen teletrabajo remoto. Experiencias adicionales: caminatas guiadas por paisajes naturales y clases de idiomas sin costo extra.

Requisitos y cómo postularse

La oferta se encuentra abierta para personas de entre 18 y 60 años. Se aceptan solicitudes tanto de viajeros individuales como de parejas o duplas de amigos. La estadía mínima requerida para participar del intercambio es de dos semanas.

Es importante remarcar que, si bien el alojamiento y el almuerzo están cubiertos por la casa anfitriona, los costos de pasajes aéreos, seguro médico internacional, traslados internos y trámites de visado (si correspondiera) corren por cuenta exclusiva de cada participante.

La oportunidad cuenta con disponibilidad publicada para postularse durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Los interesados pueden consultar la ficha del anfitrión directamente en la aplicación o sitio web oficial de Worldpackers.