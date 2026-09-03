Paso a paso: así es el cultivo en agua del potus

El cultivo del potus mediante hidroponía presenta una serie de ventajas frente a la tierra tradicional. Un experimento realizado en el canal de YouTube Efecto del orden comprobó la superioridad del método acuático.
La creadora de contenido documentó el crecimiento de ejemplares sumergidos durante siete meses a partir de una planta madre de veinticinco años.
Secretos del cultivo acuático
El primer paso consiste en cortar una rama justo por debajo de un nudo. Resulta fundamental realizar el corte al ras para evitar que el tallo sobrante se pudra al entrar en contacto con el líquido. Tras colocar el esqueje sumergido, las raíces pueden tardar hasta un mes en aparecer. Los cortes con mayor cantidad de hojas demoran un poco más en enraizar.
El mantenimiento del agua requiere reponer la cantidad evaporada cada dos semanas en lugar de cambiarla por completo. La nutrición de la planta se logra agregando bolitas de abono de liberación lenta una vez por semana.
Como alternativa, funciona una gota de fertilizante líquido. Si el recurso hídrico de la zona resulta muy duro, basta con agregar una gota de vinagre para regular el pH del recipiente.
Un crecimiento superior
Los ejemplares de potus sumergidos desarrollan hojas limpias de forma natural, ya que absorben los nutrientes directo desde la raíz. El método elimina la necesidad de mantener un calendario de riego constante. Además, el uso de envases transparentes permite observar el desarrollo del sistema radicular.
Una prueba directa demostró que un esqueje colocado en líquido crece de forma mucho más exuberante que su gemelo plantado en sustrato. Un ejemplar de la variedad neón mantenido en tierra durante cinco años jamás logró prosperar, perdiendo hojas al mismo ritmo que las generaba. La conclusión del experimento marca a la hidroponía como la opción definitiva por su facilidad.
La creadora del video muestra hacia el final una gran hoja nueva brotada en su planta de Monstera y recomienda aprovechar el método para generar brotes de boniato, lo que resulta en una enredadera llamativa.
Por último, el cuidado correcto del ambiente luminoso resulta vital. Los recipientes deben recibir mucha luz durante todo el día, evitando siempre la exposición solar directa.
En pocas palabras
- Cultivo hidropónico: el potus prospera mejor en agua que en tierra, según un experimento.
- Cuidado del agua: reponer líquido y fertilizar semanalmente asegura el crecimiento.
- Ventajas: el método acuático promueve un desarrollo exuberante y facilita la observación de raíces.