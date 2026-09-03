Paso a paso: así es el cultivo en agua del potus

El mantenimiento del agua requiere reponer la cantidad evaporada cada dos semanas en lugar de cambiarla por completo. La nutrición de la planta se logra agregando bolitas de abono de liberación lenta una vez por semana.

Como alternativa, funciona una gota de fertilizante líquido. Si el recurso hídrico de la zona resulta muy duro, basta con agregar una gota de vinagre para regular el pH del recipiente.

Un crecimiento superior

Los ejemplares de potus sumergidos desarrollan hojas limpias de forma natural, ya que absorben los nutrientes directo desde la raíz. El método elimina la necesidad de mantener un calendario de riego constante. Además, el uso de envases transparentes permite observar el desarrollo del sistema radicular.

Una prueba directa demostró que un esqueje colocado en líquido crece de forma mucho más exuberante que su gemelo plantado en sustrato. Un ejemplar de la variedad neón mantenido en tierra durante cinco años jamás logró prosperar, perdiendo hojas al mismo ritmo que las generaba. La conclusión del experimento marca a la hidroponía como la opción definitiva por su facilidad.

La creadora del video muestra hacia el final una gran hoja nueva brotada en su planta de Monstera y recomienda aprovechar el método para generar brotes de boniato, lo que resulta en una enredadera llamativa.

Por último, el cuidado correcto del ambiente luminoso resulta vital. Los recipientes deben recibir mucha luz durante todo el día, evitando siempre la exposición solar directa.