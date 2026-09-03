Mantener los electrodomésticos del hogar en óptimas condiciones no siempre requiere de costosos productos químicos ni del servicio técnico de urgencia. En los últimos tiempos, un truco casero tan sencillo como económico ganó enorme popularidad en las redes sociales: utilizar tizas dentro del lavarropas.
Colocar una tiza adentro del lavarropas: por qué se recomienda y en qué momento hacerlo
Este truco casero combate dos de los mayores problemas en el lavarropas, aunque aplicarlo mal puede ser un dolor de cabeza
Sin embargo, a pesar de lo llamativo que resulta este método, existe una advertencia fundamental que pocos conocen. Colocar una tiza en el lugar y momento equivocado puede arruinar la ropa e incluso dañar el filtro del electrodoméstico.
Por qué se recomienda poner una tiza en el lavarropas
La tiza escolar tradicional está compuesta principalmente por sulfato de calcio o carbonato de calcio, un material altamente poroso que funciona como un potente desecante natural.
La principal razón por la que especialistas en limpieza recomiendan su uso radica en su capacidad para absorber la humedad ambiente y neutralizar los malos olores.
El interior del tambor del lavarropas y las gomas de la puerta suelen acumular agua estancada tras cada ciclo, lo que propicia la aparición de moho y ese persistente "olor a encierro" que muchas veces se traslada a las prendas.
Además, la tiza posee un segundo uso clave en la lavandería: actúa como un eficaz absorbente de manchas de grasa o aceite en prendas de vestir antes de introducirlas al lavado general.
En qué momento hacerlo para evitar arruinar el electrodoméstico
El error más común de quienes intentan replicar este tip es arrojar la tiza suelta junto con la ropa limpia al iniciar un ciclo. Esto nunca debe hacerse. Con el contacto del agua, la tiza se deshace rápidamente, creando una pasta blanca que mancha las telas y tapona los conductos y filtros del lavarropas.
Para aprovechar sus beneficios sin riesgos, se debe aplicar en los momentos adecuados:
- Con el lavarropas apagado (para la humedad): colocá entre 3 y 5 tizas blancas dentro de una bolsa de red o una media fina bien atada. Dejá la bolsita en el tambor o en el cajón del detergente mientras la máquina esté fuera de uso.
- Antes del lavado (para manchas de grasa): frota tiza blanca directamente sobre manchas frescas de aceite o grasa en la ropa. Dejá actuar durante 10 minutos para que absorba el componente oleoso, sacudí el exceso e ingresá la prenda al ciclo habitual.
En pocas palabras
- Tiza en lavarropas: truco casero para absorber humedad y neutralizar olores, compuesto principalmente de sulfato o carbonato de calcio.
- Usos alternativos: la tiza también funciona como absorbente de manchas de grasa o aceite en prendas antes del lavado.
- Precaución de uso: nunca colocar tiza suelta en el tambor; usarla en bolsa de red con el lavarropas apagado o sobre manchas antes de lavar.