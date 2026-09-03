Colocar una tiza adentro del lavarropas: por qué se recomienda y en qué momento hacerlo

La principal razón por la que especialistas en limpieza recomiendan su uso radica en su capacidad para absorber la humedad ambiente y neutralizar los malos olores.

Las tizas son cada vez más efectivas en el mundo de lo casero.

El interior del tambor del lavarropas y las gomas de la puerta suelen acumular agua estancada tras cada ciclo, lo que propicia la aparición de moho y ese persistente "olor a encierro" que muchas veces se traslada a las prendas.

Además, la tiza posee un segundo uso clave en la lavandería: actúa como un eficaz absorbente de manchas de grasa o aceite en prendas de vestir antes de introducirlas al lavado general.

En qué momento hacerlo para evitar arruinar el electrodoméstico

El error más común de quienes intentan replicar este tip es arrojar la tiza suelta junto con la ropa limpia al iniciar un ciclo. Esto nunca debe hacerse. Con el contacto del agua, la tiza se deshace rápidamente, creando una pasta blanca que mancha las telas y tapona los conductos y filtros del lavarropas.

Para aprovechar sus beneficios sin riesgos, se debe aplicar en los momentos adecuados: