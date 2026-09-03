La llegada de septiembre y el comienzo de la primavera representan una oportunidad para renovar distintos espacios del hogar. Dentro del Feng Shui, algunas plantas son utilizadas de manera simbólica para favorecer el equilibrio y generar una sensación de protección. Entre ellas, la lengua de suegra ocupa un lugar destacado por la forma de sus hojas y su resistencia.
El lugar de casa donde tenés que colocar tu lengua de suegra en septiembre para bloquear malas energías
De acuerdo al Feng Shui, la ubicación de la lengua de suegra durante este mes es vital para combatir las malas vibras
Según esta filosofía oriental, la ubicación de las plantas dentro de la vivienda tiene importancia porque determinados sectores se consideran puntos de entrada y circulación de energía. Por este motivo, septiembre se presenta como un momento adecuado para reorganizar estos elementos y renovar el ambiente de la casa.
Dónde colocar la lengua de suegra en septiembre
El lugar recomendado para colocar la lengua de suegra es cerca de la puerta principal de la vivienda. De acuerdo con las interpretaciones del Feng Shui, este sector funciona como un punto de conexión entre el exterior y el interior. Por eso, ubicar allí esta planta simboliza una barrera capaz de frenar o bloquear las energías negativas que puedan ingresar al hogar.
La recomendación consiste en colocar la maceta a un costado de la puerta, dejando completamente libre el espacio de circulación. No es necesario situarla directamente frente al acceso, ya que una ubicación lateral permite mantener el paso despejado y, al mismo tiempo, incorporar el significado protector atribuido a la planta.
La lengua de suegra también destaca por sus hojas largas, rígidas y puntiagudas. Dentro del Feng Shui, estas características se relacionan simbólicamente con la fortaleza, la protección y la capacidad de establecer límites frente a influencias externas.
Además del aspecto energético, es importante elegir un espacio adecuado para mantener la planta saludable. La lengua de suegra tolera diferentes condiciones de iluminación y se adapta a interiores luminosos, aunque conviene evitar una exposición permanente al sol directo cuando la intensidad de los rayos aumenta durante la primavera.
De esta manera, colocar una lengua de suegra junto a la entrada combina decoración y tradición. Para quienes siguen el Feng Shui, este cambio permite comenzar septiembre con una intención de renovación, protección y equilibrio dentro del hogar.
En pocas palabras
- Lengua de suegra: Su ubicación en septiembre es clave para bloquear malas energías según el Feng Shui.
- Feng Shui: Recomienda colocar la planta cerca de la puerta principal para frenar vibras negativas.
- Primavera: Ideal para renovar espacios del hogar y equilibrar la energía con la ubicación de plantas.