Ni abono ni poda: lo que tenés que hacer con tu lengua de suegra para que la planta tenga hojas carnosas y largas

Antes de volver a agregar agua, es recomendable comprobar que el sustrato se haya secado por completo. Si la tierra todavía conserva humedad, conviene esperar algunos días. El exceso de agua puede afectar las raíces y provocar que la planta pierda firmeza o presente otros signos de deterioro.

Otro punto fundamental es utilizar una tierra con excelente drenaje. La sansevieria no tolera bien los encharcamientos, por lo que un sustrato diseñado para cactus y suculentas puede ser una buena alternativa. Este tipo de mezcla ayuda a que el agua sobrante se elimine con mayor facilidad y favorece el desarrollo saludable del sistema radicular.

La iluminación también puede marcar una gran diferencia en el desarrollo de las hojas. Aunque la lengua de suegra es capaz de sobrevivir en espacios con poca luz, una buena cantidad de luz natural puede estimular un crecimiento más vigoroso. Por eso, colocarla cerca de una ventana luminosa, sin exponerla de forma prolongada al sol intenso, puede ser una excelente opción.

De esta manera, quien busque conseguir una lengua de suegra con hojas largas y carnosas no estaría en abusar del abono o realizar podas constantes, sino en cuidar tres aspectos esenciales: controlar el riego, elegir un sustrato con buen drenaje y ofrecerle una iluminación adecuada. Con estas condiciones, la planta tendrá mayores posibilidades de crecer fuerte y conservar su poder ornamental.