En el último tiempo, la creatividad delictiva en la vía pública sumó una modalidad de robo que preocupa a los conductores por su sencillez y eficacia: la trampa de la botella de plástico encajada en el guardabarros del auto que no todos saben qué significa.
Qué significa encontrar una botella en la rueda del auto y por qué es peligroso
Un objeto inofensivo tirado en la calle puede transformarse, en cuestión de segundos, en la carnada perfecta para un mal momento
Esta maniobra de inseguridad apela a la reacción instintiva de cualquier persona al volante. Los delincuentes colocan una botella descartable sobre la rueda trasera del lado del acompañante, un punto ciego para el conductor cuando se sube al coche.
Cómo funciona la trampa que puede desconcertar a cientos de conductores
Al poner el auto en marcha y avanzar unos metros, el neumático aplasta el plástico contra el chasis, generando un crujido estruendoso.
Asustado por el ruido imprevisto y pensando en una avería mecánica o una rueda pinchada, el conductor del auto suele frenar de golpe y bajarse a revisar.
Justamente, ese instante de confusión es la trampa: la persona desciende con el motor encendido, la puerta abierta y la atención puesta en la rueda, dejando la vía libre para que los ladrones aparezcan en escena, se suban al vehículo y se lo lleven en segundos o sustraigan lo que hay.
Qué hacer ante este tipo de señales
Para evitar caer en este ardid de inseguridad urbana, los especialistas en prevención vial sugieren tomar ciertos recaudos antes de arrancar:
- Ronda visual: antes de subir al auto, dar una vuelta rápida alrededor de la carrocería para constatar que no existan objetos extraños en las ruedas ni papeles en el parabrisas.
- No descender con el motor en marcha: si al avanzar se escucha un ruido extraño, lo recomendable es no bajarse de inmediato. Hay que mantener las puertas trabadas y conducir hasta un lugar concurrido, iluminado o una estación de servicio cercana antes de revisar.
- Apagar el vehículo y llevar las llaves: si la detención en la vía pública es inevitable, resulta clave apagar el motor, quitar la llave del contacto y cerrar el auto al bajar.
En pocas palabras
- Alerta de Inseguridad: descubren una peligrosa modalidad de robo con una botella en la rueda del auto.
- Modus Operandi: los delincuentes usan el ruido del plástico para que el conductor baje y robarle.
- Prevención: se recomienda revisar el vehículo antes de subir y no descender ante ruidos extraños.