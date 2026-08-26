Qué significa encontrar una botella en la rueda del auto y por qué es peligroso

Asustado por el ruido imprevisto y pensando en una avería mecánica o una rueda pinchada, el conductor del auto suele frenar de golpe y bajarse a revisar.

Justamente, ese instante de confusión es la trampa: la persona desciende con el motor encendido, la puerta abierta y la atención puesta en la rueda, dejando la vía libre para que los ladrones aparezcan en escena, se suban al vehículo y se lo lleven en segundos o sustraigan lo que hay.

Qué hacer ante este tipo de señales

Para evitar caer en este ardid de inseguridad urbana, los especialistas en prevención vial sugieren tomar ciertos recaudos antes de arrancar: