Qué significa y para qué sirve la parte de atrás de la cinta métrica

Es una cinta de metal o plástico que tiene las unidades de medida en centímetros y se enrolla y desenrolla dentro de una especie de caja o carcasa. También existen cintas métricas que no llevan carcasa, tipo centímetro de costura.

Es un instrumento de medición muy utilizado.

La cinta métrica metálica moderna que usamos en la madera o en diferentes trabajos de construcción fue patentada en 1829 por el británico James Chesterman, quien creó una cinta de acero que se guardaba dentro de una funda redonda de cuero. Años después, un estadounidense mejoró el sistema creando una cinta de medición con mecanismo de retroceso.

¿Qué significa el gancho de atrás de la cinta métrica?

La cinta métrica clásica y más común está compuesta de una carcasa o cubierta exterior, una cinta metálica enrollable y flexible, un gancho o puntera, un botón de freno que detiene el movimiento de la hoja y una pinza o clip trasero pegado a la carcasa.

Este clip trasero se utiliza generalmente para enganchar la cinta métrica al bolsillo o pantalón para trabajar la madera sin molestias. Sin embargo, esta parte de la cinta sirve para otras cosas.

¿Qué significa? El clip trasero de la cinta para medir y marcar madera se usa también para enganchar el lápiz y marcar la madera de acuerdo a los centímetros de la cinta que necesitemos.

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Simplemente se coloca el lápiz dentro del gancho, abres la cinta con la medida necesaria y trazas la línea recta con el lápiz sin tener que usar algo para sostener la cinta sin que se enrolle a la vez que marcas.

¿Y la punta metálica de la cinta métrica para qué sirve y qué significa? Este es otro detalle de diseño muy útil al trabajar la madera u otros materiales. Sirve para enganchar la punta de la cinta metálica a un clavo o borde del objeto a medir y poder extenderla para marcar trazos más largos o anchos.