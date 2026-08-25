Detalles, cosas, elementos y artefactos que vienen incluidos en las cosas que usamos todos los días; puede que tengan una función desconocida pero útil. Pensar qué significa cada objeto que compone las cosas de la vida cotidiana puede ser un descubrimiento.
Qué significa y para qué sirve la parte de atrás de la cinta métrica
El pequeño objeto metálico en forma de gancho que viene en la cinta métrica tiene una función poco conocida. Carpinteros expertos explican qué significa
La cinta métrica de carpintería que usamos para cortar madera o para medir otras cosas de la casa y realizar trabajos de construcción es un objeto lleno de pequeños detalles desconocidos pero funcionales. Por ejemplo, el gancho metálico de atrás tiene un significado muy interesante.
Qué significa este detalle en la cinta métrica y cuál es el origen de este instrumento
La cinta métrica es un instrumento de medición flexible y graduado que se utiliza para calcular longitudes, distancias, líneas y marcar formas en distintos materiales, aunque generalmente se usa en madera.
Es una cinta de metal o plástico que tiene las unidades de medida en centímetros y se enrolla y desenrolla dentro de una especie de caja o carcasa. También existen cintas métricas que no llevan carcasa, tipo centímetro de costura.
La cinta métrica metálica moderna que usamos en la madera o en diferentes trabajos de construcción fue patentada en 1829 por el británico James Chesterman, quien creó una cinta de acero que se guardaba dentro de una funda redonda de cuero. Años después, un estadounidense mejoró el sistema creando una cinta de medición con mecanismo de retroceso.
¿Qué significa el gancho de atrás de la cinta métrica?
La cinta métrica clásica y más común está compuesta de una carcasa o cubierta exterior, una cinta metálica enrollable y flexible, un gancho o puntera, un botón de freno que detiene el movimiento de la hoja y una pinza o clip trasero pegado a la carcasa.
Este clip trasero se utiliza generalmente para enganchar la cinta métrica al bolsillo o pantalón para trabajar la madera sin molestias. Sin embargo, esta parte de la cinta sirve para otras cosas.
¿Qué significa? El clip trasero de la cinta para medir y marcar madera se usa también para enganchar el lápiz y marcar la madera de acuerdo a los centímetros de la cinta que necesitemos.
Simplemente se coloca el lápiz dentro del gancho, abres la cinta con la medida necesaria y trazas la línea recta con el lápiz sin tener que usar algo para sostener la cinta sin que se enrolle a la vez que marcas.
¿Y la punta metálica de la cinta métrica para qué sirve y qué significa? Este es otro detalle de diseño muy útil al trabajar la madera u otros materiales. Sirve para enganchar la punta de la cinta metálica a un clavo o borde del objeto a medir y poder extenderla para marcar trazos más largos o anchos.
En pocas palabras
- Gancho en cinta métrica: Su función poco conocida va más allá de engancharla al pantalón, sirviendo también para sujetar un lápiz y marcar madera.
- Origen de la cinta métrica: El instrumento, patentado en 1829, ha evolucionado para facilitar mediciones en carpintería y construcción.
- Punta metálica de la cinta: Este detalle sirve para engancharla a bordes o clavos, permitiendo trazar líneas largas o anchas con mayor precisión.