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Contenedor marítimo

Así es la novedosa casa container que cuesta desde 6.309 dólares y se instala en 90 días

Un modelo fabricado con un contenedor marítimo reciclado ofrece dormitorio, baño y kitchenette. Hay tres niveles de terminación en la casa container

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Las casas container han ido ganando popularidad con los años. Imagen ilustrativa. 

Las casas container han ido ganando popularidad con los años. Imagen ilustrativa. 

Las casas container construidas a partir de contenedores marítimos reciclados ganan espacio como alternativa a la construcción tradicional. Entre sus principales atractivos aparecen los plazos más cortos de obra, la posibilidad de trasladarlas y la opción de utilizarlas como vivienda, alojamiento turístico o a lo mejor para generar una ganancia mensual.

Una de las propuestas es el Loft Chañar, desarrollado por la empresa cordobesa Bamboo Container. Se trata de una unidad de 15 metros cuadrados, construida sobre un contenedor marítimo de 20 pies, con 6,19 metros de largo por 2,44 metros de ancho.

“Una de las principales diferencias frente a una obra clásica es que gran parte de la unidad se fabrica en planta”, explicó Sergio Rodríguez, titular de la firma. Allí se realizan el acondicionamiento, las instalaciones y las terminaciones antes de trasladar el módulo al terreno.

Tener una casa container, el deseo de millones. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Tener una casa container, el deseo de millones. Imagen ilustrativa.

La casa container de 3 versiones y precios desde US$6.309

El Loft Chañar se ofrece en tres niveles. La versión Base parte de US$6.309,38 más IVA y mantiene la chapa original, sin aislación térmica, con aberturas de vidrio simple y terminaciones básicas.

La alternativa Intermedia, que cuesta US$11.688,69 más IVA, incorpora:

  • Aislación térmica de 3,5 centímetros
  • Piso SPC
  • Equipamiento esencial para cocina y baño

Según Rodríguez, es la opción más elegida y suele destinarse a viviendas, alquileres temporarios y proyectos turísticos, tal como consigna Contexto Tucumán.

La versión Confort, de US$14.887,76 más IVA, suma:

  • 5,5 centímetros de aislación térmica
  • Vidrios laminados de seguridad
  • Materiales de mayor calidad
  • Equipamiento superior para cocina y baño

En sus 15 m², el módulo integra un dormitorio-living con cama doble, baño completo y kitchenette.

Una casa container puede ser tan confortable como las de construcci&oacute;n tradicional. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Una casa container puede ser tan confortable como las de construcción tradicional. Imagen ilustrativa.

La fabricación demanda entre 90 y 120 días, según el nivel elegido. Las versiones Intermedia y Confort se entregan terminadas y funcionales, aunque no incluyen los muebles del living, comedor y dormitorio.

Para instalarla, el propietario debe contar con los pilotes simples y las conexiones de electricidad, agua y desagües. El traslado y la descarga se cotizan aparte según el destino y las condiciones de acceso.

La unidad tiene una garantía estructural de 10 años y puede trasladarse a distintos puntos del país. Además, el sistema permite prever futuras ampliaciones mediante nuevos módulos.

En cuanto al pago, la información que compartió la empresa Bamboo Container es que mantiene convenios con Banco Hipotecario, Banco Ciudad de Buenos Aires y Bancor para préstamos personales de hasta 120 meses. También ofrece financiación propia por avance de obra, tarjetas de crédito en hasta 24 cuotas y la posibilidad de entregar vehículos como parte de pago.

En pocas palabras

  • Casas modulares: modelo de 15 m² fabricado con contenedor marítimo reciclado.
  • Opciones de precio: tres versiones desde US$6.309,38 más IVA hasta US$14.887,76 más IVA.
  • Plazos y financiación: fabricación de 90 a 120 días, con opciones de crédito y financiación propia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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