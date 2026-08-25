Así es la novedosa casa container que cuesta desde 6.309 dólares y se instala en 90 días

Tener una casa container, el deseo de millones. Imagen ilustrativa.

La casa container de 3 versiones y precios desde US$6.309

El Loft Chañar se ofrece en tres niveles. La versión Base parte de US$6.309,38 más IVA y mantiene la chapa original, sin aislación térmica, con aberturas de vidrio simple y terminaciones básicas.

La alternativa Intermedia, que cuesta US$11.688,69 más IVA, incorpora:

Aislación térmica de 3,5 centímetros

Piso SPC

Equipamiento esencial para cocina y baño

Según Rodríguez, es la opción más elegida y suele destinarse a viviendas, alquileres temporarios y proyectos turísticos, tal como consigna Contexto Tucumán.

La versión Confort, de US$14.887,76 más IVA, suma:

5,5 centímetros de aislación térmica

Vidrios laminados de seguridad

Materiales de mayor calidad

Equipamiento superior para cocina y baño

En sus 15 m², el módulo integra un dormitorio-living con cama doble, baño completo y kitchenette.

Una casa container puede ser tan confortable como las de construcción tradicional. Imagen ilustrativa.

La fabricación demanda entre 90 y 120 días, según el nivel elegido. Las versiones Intermedia y Confort se entregan terminadas y funcionales, aunque no incluyen los muebles del living, comedor y dormitorio.

Para instalarla, el propietario debe contar con los pilotes simples y las conexiones de electricidad, agua y desagües. El traslado y la descarga se cotizan aparte según el destino y las condiciones de acceso.

La unidad tiene una garantía estructural de 10 años y puede trasladarse a distintos puntos del país. Además, el sistema permite prever futuras ampliaciones mediante nuevos módulos.

En cuanto al pago, la información que compartió la empresa Bamboo Container es que mantiene convenios con Banco Hipotecario, Banco Ciudad de Buenos Aires y Bancor para préstamos personales de hasta 120 meses. También ofrece financiación propia por avance de obra, tarjetas de crédito en hasta 24 cuotas y la posibilidad de entregar vehículos como parte de pago.