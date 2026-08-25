Las casas container construidas a partir de contenedores marítimos reciclados ganan espacio como alternativa a la construcción tradicional. Entre sus principales atractivos aparecen los plazos más cortos de obra, la posibilidad de trasladarlas y la opción de utilizarlas como vivienda, alojamiento turístico o a lo mejor para generar una ganancia mensual.
Así es la novedosa casa container que cuesta desde 6.309 dólares y se instala en 90 días
Un modelo fabricado con un contenedor marítimo reciclado ofrece dormitorio, baño y kitchenette. Hay tres niveles de terminación en la casa container
Una de las propuestas es el Loft Chañar, desarrollado por la empresa cordobesa Bamboo Container. Se trata de una unidad de 15 metros cuadrados, construida sobre un contenedor marítimo de 20 pies, con 6,19 metros de largo por 2,44 metros de ancho.
“Una de las principales diferencias frente a una obra clásica es que gran parte de la unidad se fabrica en planta”, explicó Sergio Rodríguez, titular de la firma. Allí se realizan el acondicionamiento, las instalaciones y las terminaciones antes de trasladar el módulo al terreno.
La casa container de 3 versiones y precios desde US$6.309
El Loft Chañar se ofrece en tres niveles. La versión Base parte de US$6.309,38 más IVA y mantiene la chapa original, sin aislación térmica, con aberturas de vidrio simple y terminaciones básicas.
La alternativa Intermedia, que cuesta US$11.688,69 más IVA, incorpora:
- Aislación térmica de 3,5 centímetros
- Piso SPC
- Equipamiento esencial para cocina y baño
Según Rodríguez, es la opción más elegida y suele destinarse a viviendas, alquileres temporarios y proyectos turísticos, tal como consigna Contexto Tucumán.
La versión Confort, de US$14.887,76 más IVA, suma:
- 5,5 centímetros de aislación térmica
- Vidrios laminados de seguridad
- Materiales de mayor calidad
- Equipamiento superior para cocina y baño
En sus 15 m², el módulo integra un dormitorio-living con cama doble, baño completo y kitchenette.
La fabricación demanda entre 90 y 120 días, según el nivel elegido. Las versiones Intermedia y Confort se entregan terminadas y funcionales, aunque no incluyen los muebles del living, comedor y dormitorio.
Para instalarla, el propietario debe contar con los pilotes simples y las conexiones de electricidad, agua y desagües. El traslado y la descarga se cotizan aparte según el destino y las condiciones de acceso.
La unidad tiene una garantía estructural de 10 años y puede trasladarse a distintos puntos del país. Además, el sistema permite prever futuras ampliaciones mediante nuevos módulos.
En cuanto al pago, la información que compartió la empresa Bamboo Container es que mantiene convenios con Banco Hipotecario, Banco Ciudad de Buenos Aires y Bancor para préstamos personales de hasta 120 meses. También ofrece financiación propia por avance de obra, tarjetas de crédito en hasta 24 cuotas y la posibilidad de entregar vehículos como parte de pago.
En pocas palabras
- Casas modulares: modelo de 15 m² fabricado con contenedor marítimo reciclado.
- Opciones de precio: tres versiones desde US$6.309,38 más IVA hasta US$14.887,76 más IVA.
- Plazos y financiación: fabricación de 90 a 120 días, con opciones de crédito y financiación propia.