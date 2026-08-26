Los docentes de Mendoza cobrarán en septiembre (correspondiente al salario de agosto) un aumento de 7% en sus haberes. Este incremento es el primero del segundo semestre acordado entre el Gobierno de Mendoza y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTE) en julio de 2026. La segunda parte el arreglo salarial es 4% previsto para el sueldo de noviembre, que se cobra en diciembre.
Cuánto cobran los docentes de Mendoza en septiembre con aumento y ayuda de útiles: ¿La DGE adelanta el pago?
El próximo mes la DGE liquidará los haberes de los trabajadores de la educación con aumento de 7%. Además, el 11 de septiembre depositará la segunda cuota del bono de ayuda de útiles
El aumento es no acumulativo. Toma como base de cálculo los haberes correspondientes al mes de junio de 2026 y alcanza al salario básico (ítem 1003) y Estado Docente (ítem 1313).
¿Cuáles son los sueldos mínimos docentes para septiembre?
Para un cargo de maestra/o o 18 horas cátedras en el caso de nivel secundario o superior estos son los salarios mínimos que deben percibir.
Estos valores forman el piso salarial garantizado de acuerdo con la antigüedad de cada docente. A estos montos se les pueden adicionar, cuando corresponda, los incentivos previstos en la normativa vigente, entre ellos los ítems 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, respetando las condiciones establecidas por el régimen de Salario Mínimo Garantizado.
Hay que recordar que existen aproximadamente 60 formas de liquidaciones particulares según los casos de los docentes. El salario de cada agente puede variar de acuerdo con su antigüedad, cargo, adicionales y situación particular.
Los celadores también percibirán en agosto el 7% de aumento.
En este caso, el incremento se aplica sobre:
- Ítem 1003 – Básico
- Ítem 1423 – Convenio Celadores Paritaria 2013
- Ítem 3097 – Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008
El próximo aumento previsto para los docentes será también en noviembre (a cobrar en diciembre), del 4%.
Ejemplos de sueldos de bolsillo de docentes y celadores en Mendoza
Celador
- 6,30 horas reloj, sin antigüedad $514.536
Maestro de jornada simple (o docente secundario con 18 horas cátedras)
- Sin antigüedad / hasta 11 años, sin ítem aula $835.082
- Con ítem aula $891.445
- Con ítem aula + 10 años de antigüedad + 10 años de ítem arraigo $1.144.897
Cargos directivos de Educación Secundaria
Regente
- 10 años de antigüedad + ítem aula $984.883
- Con 10 años de ítem arraigo $1.288.237
Vicedirector
- 10 años de antigüedad + ítem aula $1.172.660
- Con 10 años de ítem arraigo $1.494.120
Director
- 10 años de antigüedad + ítem aula $1.784.005
- Con 10 años de ítem arraigo $2.138.152
Miembro de Junta Calificadora Docente
- 10 años de antigüedad $3.210.610
Dato a tener en cuenta: los miembros de Junta Calificadora Docente no perciben ni zona ni ítem arraigo.
¿Cuándo cobran la ayuda escolar los docente de Mendoza?
Los docentes cobrarán la segunda cuota del bono de ayuda de útiles el 11 de septiembre de $330.000. Será de $150.000 (en julio se cobró la primera cuota de $150.000 y los $30.000 restantes se liquidarán en octubre).
Entonces, a los sueldos que se cobrarán en septiembre hay que agregarles los $150.000 extras.
¿Se adelanta el pago de los sueldos docentes en Mendoza?
El sueldo de los docentes de Mendoza se paga el último día hábil de cada mes. Por ende, debería pagarse el lunes 31 de agosto.
Sin embargo, desde hace varios años, cuando se da esta situación (que el último día hábil del mes caiga día lunes) los haberes se encuentran depositados el sábado. Es decir que el dinero podría estar en las cuentas el 29 de agosto.
No obstante, desde la Dirección General de Escuelas no confirmaron esta información.
En pocas palabras
- Docentes de Mendoza: cobrarán en septiembre un aumento salarial del 7% correspondiente a agosto.
- Ayuda escolar: la segunda cuota del bono de útiles se depositará el 11 de septiembre.
- Anticipo de pago: los sueldos podrían estar disponibles el sábado 29 de agosto.