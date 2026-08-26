Cuánto cobran los docentes de Mendoza en septiembre con aumento y ayuda de útiles: ¿La DGE adelanta el pago?

Estos valores forman el piso salarial garantizado de acuerdo con la antigüedad de cada docente. A estos montos se les pueden adicionar, cuando corresponda, los incentivos previstos en la normativa vigente, entre ellos los ítems 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, respetando las condiciones establecidas por el régimen de Salario Mínimo Garantizado.

Hay que recordar que existen aproximadamente 60 formas de liquidaciones particulares según los casos de los docentes. El salario de cada agente puede variar de acuerdo con su antigüedad, cargo, adicionales y situación particular.

Los celadores también percibirán en agosto el 7% de aumento.

En este caso, el incremento se aplica sobre:

Ítem 1003 – Básico

Ítem 1423 – Convenio Celadores Paritaria 2013

Ítem 3097 – Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008

El próximo aumento previsto para los docentes será también en noviembre (a cobrar en diciembre), del 4%.

Expectativa por el pago a los docentes en septiembre.

Ejemplos de sueldos de bolsillo de docentes y celadores en Mendoza

Celador

6,30 horas reloj, sin antigüedad $514.536

Maestro de jornada simple (o docente secundario con 18 horas cátedras)

Sin antigüedad / hasta 11 años, sin ítem aula $835.082

Con ítem aula $891.445

Con ítem aula + 10 años de antigüedad + 10 años de ítem arraigo $1.144.897

Cargos directivos de Educación Secundaria

Regente

10 años de antigüedad + ítem aula $984.883

Con 10 años de ítem arraigo $1.288.237

Vicedirector

10 años de antigüedad + ítem aula $1.172.660

Con 10 años de ítem arraigo $1.494.120

Director

10 años de antigüedad + ítem aula $1.784.005

Con 10 años de ítem arraigo $2.138.152

Miembro de Junta Calificadora Docente

10 años de antigüedad $3.210.610

Dato a tener en cuenta: los miembros de Junta Calificadora Docente no perciben ni zona ni ítem arraigo.

¿Cuándo cobran la ayuda escolar los docente de Mendoza?

Los docentes cobrarán la segunda cuota del bono de ayuda de útiles el 11 de septiembre de $330.000. Será de $150.000 (en julio se cobró la primera cuota de $150.000 y los $30.000 restantes se liquidarán en octubre).

Entonces, a los sueldos que se cobrarán en septiembre hay que agregarles los $150.000 extras.

¿Se adelanta el pago de los sueldos docentes en Mendoza?

El sueldo de los docentes de Mendoza se paga el último día hábil de cada mes. Por ende, debería pagarse el lunes 31 de agosto.

Sin embargo, desde hace varios años, cuando se da esta situación (que el último día hábil del mes caiga día lunes) los haberes se encuentran depositados el sábado. Es decir que el dinero podría estar en las cuentas el 29 de agosto.

No obstante, desde la Dirección General de Escuelas no confirmaron esta información.