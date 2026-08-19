Festival OportunaMENTE: participaron 700 docentes y cuidadores mendocinos dedicados a la primera infancia

La plataforma oportunaMENTE.org ofrece más de 300 herramientas para el desarrollo infantil y la formación docente.

Participación de 700 docentes de toda la provincia

OportunaMENTE reunió a 700 docentes de distintos departamentos de Mendoza: Bermejo, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, La Paz, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Martín, San Rafael, Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato y ciudad de Mendoza. Participaron autoridades provinciales y referentes de la Fundación Bunge y Born. Gerardo della Paolera destacó: “La educación en primera infancia aumenta las capacidades para los siguientes niveles educativos… resulta una prioridad ineludible para reducir brechas de desigualdad”.

La charla de apertura estuvo a cargo de Esteban Levin sobre la experiencia infantil de jugar, crear e imaginar, y el cierre lo hizo Maritchu Seitún con “Mucho más que maestros: hacemos la diferencia en el bienestar en el aula”.

Con charlas, talleres y exposiciones para docentes, a cargo de reconocidos especialistas en infancia como Maritchu Seitún.

Voces docentes y recursos para fortalecer la primera infancia

Docentes mendocinas compartieron sus experiencias:

Ivanna Díaz Palumbo (Luján de Cuyo): valoró las propuestas corporales para trabajar con los chicos.

Sabrina Gómez (Instituto San Pedro Nolasco): destacó la importancia del nivel inicial y la posibilidad de elegir talleres.

Cecilia Peregrino (Instituto San Pedro Nolasco): remarcó la necesidad de cuidar la primera infancia y trabajar habilidades socioemocionales y cognitivas.

La plataforma oportunaMENTE.org, presentada en 2025, ofrece más de 300 herramientas y recursos para enriquecer el desarrollo infantil en el aula, con más de 10.000 profesionales inscriptos.

Incluye materiales sobre matemática, prácticas del lenguaje, oportunidades de aprendizaje y habilidades cognitivas como atención, memoria y reconocimiento de emociones.