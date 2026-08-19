Festival OportunaMENTE: participaron 700 docentes y cuidadores mendocinos dedicados a la primera infancia

El pasado sábado 15 de agosto, en el Espacio Cultural “Julio Le Parc” de la ciudad de Mendoza, se realizó el Festival OportunaMENTE, una propuesta presencial con las últimas novedades sobre educación inicial para docentes y cuidadores de la primera infancia.
Fue organizado por la Fundación Bunge y Born, en alianza con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza.
El evento puso el foco en las habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales que los niños y niñas necesitan para desarrollarse y aprender; con el objetivo de estimular la creatividad, difundir temáticas innovadoras y abrir posibilidades a nuevos enfoques en la práctica docente.
Participación de 700 docentes de toda la provincia
OportunaMENTE reunió a 700 docentes de distintos departamentos de Mendoza: Bermejo, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, La Paz, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Martín, San Rafael, Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato y ciudad de Mendoza. Participaron autoridades provinciales y referentes de la Fundación Bunge y Born. Gerardo della Paolera destacó: “La educación en primera infancia aumenta las capacidades para los siguientes niveles educativos… resulta una prioridad ineludible para reducir brechas de desigualdad”.
La charla de apertura estuvo a cargo de Esteban Levin sobre la experiencia infantil de jugar, crear e imaginar, y el cierre lo hizo Maritchu Seitún con “Mucho más que maestros: hacemos la diferencia en el bienestar en el aula”.
Voces docentes y recursos para fortalecer la primera infancia
Docentes mendocinas compartieron sus experiencias:
- Ivanna Díaz Palumbo (Luján de Cuyo): valoró las propuestas corporales para trabajar con los chicos.
- Sabrina Gómez (Instituto San Pedro Nolasco): destacó la importancia del nivel inicial y la posibilidad de elegir talleres.
- Cecilia Peregrino (Instituto San Pedro Nolasco): remarcó la necesidad de cuidar la primera infancia y trabajar habilidades socioemocionales y cognitivas.
La plataforma oportunaMENTE.org, presentada en 2025, ofrece más de 300 herramientas y recursos para enriquecer el desarrollo infantil en el aula, con más de 10.000 profesionales inscriptos.
Incluye materiales sobre matemática, prácticas del lenguaje, oportunidades de aprendizaje y habilidades cognitivas como atención, memoria y reconocimiento de emociones.
En pocas palabras
- Festival OportunaMENTE: 700 docentes y cuidadores mendocinos se capacitaron en primera infancia con especialistas nacionales.
- Enfoque del evento: se abordaron habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales para el desarrollo infantil, buscando estimular enfoques innovadores en la práctica docente.
- Recursos disponibles: la plataforma oportunaMENTE.org ofrece más de 300 herramientas para el desarrollo infantil y la formación docente.