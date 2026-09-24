El diputado nacional Luis Petri, que no esconde sus aspiraciones a dar batalla por la gobernación en el 2027, se reunió con más de 200 docentes para conversar sobre el presente del sistema educativo mendocino y, principalmente, sobre los cambios que necesita para preparar a los alumnos frente al mundo que viene.
Petri se reunió con más de 200 docentes "para diseñar la educación del futuro"
El diputado nacional Luis Petri los recibió en su fundación Mendocinos por el Futuro en Ciudad. Le plantearon cambios en el sistema educativo
Según aportaron desde su entorno, ese encuentro que ocurrió el pasado fin de semana en la sede de la fundación Mendocinos por el Futuro, en Ciudad, fue el primero de una serie de reuniones que buscarán repetirse en distintos puntos de la provincia.
Esta vez la convocatoria reunió a docentes, directivos, celadores, preceptores y otros integrantes de las comunidades educativas.
El encuentro con los docentes
La reunión fue planteada como el comienzo de una agenda de escucha que continuará en otros departamentos de Mendoza, incorporando nuevas voces y experiencias de las comunidades educativas. La premisa que dejó Petri sintetizó el eje del encuentro: “El futuro de Mendoza empieza en el aula”.
Entre los temas que atravesaron las conversaciones estuvieron las herramientas que necesitan los docentes, los cambios en los alumnos, la incorporación de inteligencia artificial y tecnología en las aulas y la relación entre lo que se enseña actualmente y las capacidades que demandará el trabajo del futuro.
El diputado nacional planteó que Mendoza tiene potencial para crecer mucho más y ubicó a la educación como una pieza central de ese proceso. La idea que atravesó el encuentro fue que la escuela debe preparar a los chicos para una realidad que cambia cada vez más rápido, sin perder de vista las necesidades concretas de quienes sostienen diariamente el sistema educativo.
En pocas palabras
- Educación del futuro: Luis Petri se reunió con más de 200 docentes para debatir cambios en el sistema educativo.
- Agenda provincial: el encuentro, realizado en la fundación Mendocinos por el Futuro, es el primero de una serie de reuniones.
- Inclusión tecnológica: se abordaron temas como inteligencia artificial, tecnología y las demandas laborales futuras.