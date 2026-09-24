Petri se reunió con más de 200 docentes "para diseñar la educación del futuro"

Unos 200 docentes se reunieron el fin de semana con el diputado nacional Luis Petri, que aspira a dar la batalla por la gobernación en el 2027.

El encuentro con los docentes

La reunión fue planteada como el comienzo de una agenda de escucha que continuará en otros departamentos de Mendoza, incorporando nuevas voces y experiencias de las comunidades educativas. La premisa que dejó Petri sintetizó el eje del encuentro: “El futuro de Mendoza empieza en el aula”.

Entre los temas que atravesaron las conversaciones estuvieron las herramientas que necesitan los docentes, los cambios en los alumnos, la incorporación de inteligencia artificial y tecnología en las aulas y la relación entre lo que se enseña actualmente y las capacidades que demandará el trabajo del futuro.

El diputado nacional planteó que Mendoza tiene potencial para crecer mucho más y ubicó a la educación como una pieza central de ese proceso. La idea que atravesó el encuentro fue que la escuela debe preparar a los chicos para una realidad que cambia cada vez más rápido, sin perder de vista las necesidades concretas de quienes sostienen diariamente el sistema educativo.