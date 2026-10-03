Rescataron a un gato montés herido en Potrerillos y fue trasladado al Ecoparque

Un ejemplar de gato montés fue rescatado en la localidad de Potrerillos, en Luján de Cuyo, luego de ser localizado con lesiones en las inmediaciones de un complejo turístico de la zona. De inmediato se decidió su traslado al Ecoparque, en la Ciudad, para pueda recibir asistencia de un veterinario.
El animal fue hallado en estado de estrés, con dolencias físicas y signos compatibles con un posible atropellamiento vehicular, aunque no registraba sangrado visible a simple vista.
El trabajo de la Policía Rural
Tras el hallazgo por parte de los vecinos del lugar, fue trasladado hasta la Comisaría 53° de Potrerillos, desde donde se coordinó la intervención de la Policía Rural.
Efectivos de la unidad especializada acudieron a la sede policial y, bajo las directivas de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, se dispuso su traslado hacia las instalaciones del Ecoparque.
En el predio estatal, el felino quedó bajo el resguardo de personal especializado para ser sometido a los estudios correspondientes, evaluar la gravedad de las dolencias y dar inicio al protocolo de recuperación.
En pocas palabras
- Gato montés: fue rescatado herido en inmediaciones de un complejo turístico en Potrerillos.
- Atropellado: el ejemplar presentaba signos compatibles con un posible accidente con un auto.
- Traslado al Ecoparque: el animal fue derivado al Ecoparque para recibir asistencia veterinaria y estudios.