Rescataron a un gato montés herido en Potrerillos y fue trasladado al Ecoparque

El animal fue hallado en estado de estrés, con dolencias físicas y signos compatibles con un posible atropellamiento vehicular, aunque no registraba sangrado visible a simple vista.

El trabajo de la Policía Rural

Tras el hallazgo por parte de los vecinos del lugar, fue trasladado hasta la Comisaría 53° de Potrerillos, desde donde se coordinó la intervención de la Policía Rural.