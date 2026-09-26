Perros y gatitos rescatados en Las Heras ya tienen una plataforma de adopción: las fotos son imperdibles

Una segunda oportunidad para los perros y gatos rescatados

Los perros que se pueden adoptar a través de la plataforma municipal Simba cuentan con su historia clínica y cuando se van a un nuevo hogar, se realiza un seguimiento. Foto: Gentileza Las Heras

Los perros que aparecen en la plataforma provienen del refugio de la protectora Moproa con la que el municipio ya trabajaba en intervenciones que tienen que ver con denuncias de maltrato animal y actuaciones junto a la Fiscalía.

Jimena Obredor, responsable de Bienestar Animal de Las Heras, explicó que el objetivo es darle una segunda oportunidad a animales que atravesaron situaciones de abandono o maltrato y, al mismo tiempo, promover una tenencia responsable que evite que más perros terminen en la calle.

El nombre Simba fue elegido para transmitir una idea de cercanía y calidez, aunque detrás de esas cinco letras hay un programa municipal más amplio: el Sistema Integral Municipal de Bienestar Animal.

Por ahora, la plataforma ofrece principalmente perros. Los gatos todavía no aparecen en el catálogo porque muchos de ellos se encuentran en hogares de tránsito de las voluntarias y no en el refugio físico. La idea es incorporarlos progresivamente.

¿Por qué aún no hay gatitos en SIMBA?

Jimena Obredor explicó que, si bien van a sumar gatitos para adoptar en la plataforma, aún no están sus fotos porque los gatos se encuentran en hogares de tránsito, no en la protectora.

Pero aseguró que también habrá gatitos para adoptar y en breve se subirán sus fotografías y el contacto para que ellos también tengan un hogar.

Cómo funciona el proceso de adopción de perros y gatitos

El número de WhatsApp de Simba es +54 9 2615 55-9467. Allí recibirán asesoramiento para adoptar en forma responsable a una mascota. Foto: Gentileza Las Heras

Para comenzar, los vecinos deben ingresar al sitio oficial de la Municipalidad de Las Heras y entrar en la sección de la Veterinaria Municipal Simba. Allí encontrarán la opción “Quiero adoptar”, identificada con la imagen de un perro.

La plataforma muestra las fotografías de los animales disponibles junto con información sobre su historia y sus características. Una vez elegido el perro, el interesado debe hacer clic debajo de su foto y completar un formulario con sus datos de contacto.

Luego recibirá un correo electrónico con la confirmación de la cita, la fecha y el lugar acordados. A partir de ese momento comienza el contacto con las voluntarias de la protectora, que son quienes acompañan la concreción de la adopción.

Moproa es la entidad encargada de realizar un seguimiento después de la llegada del perro a su nuevo hogar. Las voluntarias hacen visitas para conocer cómo avanza la adaptación y esa información se incorpora al registro interno de Simba mediante un sistema de “semaforización”, que permite identificar en qué etapa se encuentra cada adopción y cómo evoluciona la convivencia.

La idea, señaló Obredor, no es sumar requisitos que desalienten a quienes quieren adoptar, sino acompañar y asesorar para que el encuentro entre el animal y su nueva familia funcione y pueda sostenerse durante toda la vida.

Además, la Veterinaria Municipal cuenta con un WhatsApp para consultas y situaciones que pueden poner en riesgo la permanencia de una mascota en su hogar, El número de WhatsApp de Simba es +54 9 2615 55-9467.

El canal también permite asistir casos en los que una familia atraviesa dificultades económicas para afrontar un tratamiento veterinario o tiene problemas para conservar al animal por restricciones de alquiler.

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La plataforma Simba permite llevar un registro de cada perro y gato que recibe atención en la Veterinaria Municipal Foto: gentileza Las Heras

Simba también registra la historia de cada mascota

Además del sistema de adopciones, la plataforma permite llevar un registro de cada perro y gato que recibe atención en la Veterinaria Municipal. Cada animal cuenta con su propia historia clínica, donde queda asentada la información vinculada con las atenciones que recibió.

El municipio también trabaja con un registro de mascotas que permite reunir información sobre la población animal del departamento. Según explicó Obredor, contar con esos datos aporta precisiones para tomar decisiones y diseñar políticas públicas de bienestar animal de acuerdo con las necesidades detectadas.

De esta manera, Simba no funciona solamente como una herramienta para encontrarles un hogar a los animales rescatados, sino también como un sistema que permite al municipio conocer y ordenar información sobre la situación de las mascotas en Las Heras.