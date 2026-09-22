El desgarrador destino final de los perros que son atropellados en la ruta: qué pasa con sus cuerpos

A partir de allí, la responsabilidad migra hacia la órbita de los municipios bajo cuya jurisdicción se encuentra el tramo de la ruta. Son las áreas de higiene urbana, bromatología o zoonosis las encargadas de realizar el levantamiento definitivo.

El destino final de los cuerpos varía según la zona o jurisdicción.

Destino final: adónde van los perros atropellados en la ruta

El destino final de los cuerpos varía según las ordenanzas de cada departamento: en algunas comunas se procede al entierro sanitario en predios específicos, mientras que en otras los restos son derivados bajo los lineamientos de residuos especiales o patológicos.

Lo cierto es que las posibilidades de realizar un peritaje para dar con los dueños o verificar si el animal contaba con algún método de identificación, como un chip o una chapa, son prácticamente nulas, dejando a cientos de familias con la desgarradora incertidumbre de no saber nunca qué pasó con su mascota perdida.