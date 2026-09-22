Argentina construye un nuevo puente de 1.3 kilómetros: será el más largo del país cuando esté terminado

Uno de los mayores desafíos de este puente está en el propio río Salado. Los últimos pilotes pendientes se encuentran en el cauce activo, por lo que los trabajos dependen de las condiciones del nivel del agua. La bajante registrada en agosto permitió retomar el pilotaje y avanzar sobre las estructuras que faltaban. Mientras tanto, los equipos continuaron trabajando en los accesos de ambas ciudades para evitar que la obra quedara limitada al cruce sobre el río.

Argentina avanza en la construcción de un puente de 1.324 metros sin precedentes

El nuevo puente se construye en paralelo al actual Puente Carretero. Una vez habilitado, tendrá dos carriles para el tránsito hacia Santa Fe, mientras que la estructura existente quedará destinada al ingreso hacia Santo Tomé. El proyecto incluye además nuevas calzadas, iluminación, bicisendas, veredas, parquización y obras de drenaje y reorganización del tránsito urbano.

La magnitud de la obra también se refleja en su comparación regional. Con sus 1.324 metros, el viaducto santafesino supera al Puente de la Bioceánica entre Brasil y Paraguay, de 1.294 metros, y dentro de los puentes actualmente en construcción en Sudamérica solo queda por debajo del puente Chacao, en Chile, que tendrá 2.754 metros.

La construcción está financiada íntegramente por la provincia de Santa Fe, con una inversión cercana a los $40.000 millones. Si se mantiene el cronograma informado en agosto, la finalización está prevista para marzo o abril de 2027. Cuando quede habilitado, el nuevo puente sumará una conexión estratégica sobre el Salado y permitirá separar los flujos de tránsito entre ambas ciudades.