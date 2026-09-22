Para tratar la obesidad, la ANMAT aprobó nuevas dosis de drogas y tratamientos

La ANMAT aprobó una nueva dosis semanal para el tratamiento de adultos con obesidad con o sin diabetes. La medida le permite a la comunidad médica ajustar el tratamiento según las necesidades de cada paciente dentro del país.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la dosis de semaglutida de 7,2 miligramos para combatir la obesidad en adultos.
Nueva alternativa contra la obesidad
El fármaco comercializado bajo la marca Wegovy contaba hasta la fecha con esquemas de mantenimiento de hasta 2,4 miligramos. Con esta autorización oficial, los profesionales de la salud podrán prescribir la dosis superior de 7,2 miligramos semanales utilizando los mismos dispositivos que ya se encuentran disponibles en el mercado farmacéutico sin requerir una presentación diferente.
Esta herramienta clínica se evalúa dentro de un marco integral que exige acompañamiento profesional y cambios profundos de hábitos diarios. La decisión busca ampliar las respuestas para el control metabólico en personas con sobrepeso o patologías asociadas como la diabetes tipo dos.
Ensayos clínicos sobre el tratamiento de la obesidad
La medida del organismo sanitario se basó en los hallazgos de los estudios internacionales STEP UP y STEP UP diabetes. Las pruebas clínicas contaron con la participación de 1.407 adultos sin diabetes tipo dos y 514 personas con diagnóstico de obesidad asociada a esta patología, combinando la medicación con pautas de estilo de vida saludable.
En los voluntarios sin la afección crónica, la aplicación de semaglutida alcanzó una pérdida de peso promedio cercana al 21% al cabo de 72 semanas de ensayo. Además, aproximadamente uno de cada tres participantes registró un descenso superior o igual al 25% de su masa corporal total durante el seguimiento.
El equipo médico constató variaciones en la balanza desde la cuarta semana de tratamiento, registrando una tendencia sostenida en el tiempo. En el subgrupo con respuesta temprana, la reducción del peso promedió el 28% tras 72 semanas, mostrando un perfil de seguridad equivalente al esquema previo.
Calidad del descenso en pacientes con obesidad
El estudio clínico aportó datos concretos sobre el tipo de tejido que se elimina durante el proceso. Los resultados determinaron que cerca del 84% de la masa reducida correspondió a tejido adiposo, manteniendo intacta la estructura muscular del organismo.
Desde el sector científico destacaron la importancia de preservar el tejido firme durante la intervención médica. Natalia Pugnaloni, Directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo, sostuvo: “En obesidad, el objetivo va más allá de bajar determinado número de kilos. También importa cómo se produce ese descenso y qué impacto puede tener sobre la salud integral de la persona”.
El medicamento integra la categoría de los agonistas del receptor GLP-1 y se administra mediante una inyección subcutánea semanal. Su indicación abarca a personas adultas y a adolescentes mayores de 12 años con más de 60 kilos bajo control médico.
Fuentes: ANMAT y Noticias Argentinas
En pocas palabras
- ANMAT aprobó: nuevas dosis de semaglutida (7,2 mg) para tratar la obesidad en adultos, con o sin diabetes.
- Base científica: la aprobación se sustenta en los estudios STEP UP, que mostraron una pérdida de peso promedio del 21%.
- Efectividad: el tratamiento, combinado con estilo de vida saludable, demostró preservar masa muscular y reducir tejido adiposo.