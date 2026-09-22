Para tratar la obesidad, la ANMAT aprobó nuevas dosis de drogas y tratamientos

Según los estudios clínicos, los resultados en promedio se logra une 21% de pérdida de peso, mayormente tejido adiposo con el nuevo tratamiento.

Esta herramienta clínica se evalúa dentro de un marco integral que exige acompañamiento profesional y cambios profundos de hábitos diarios. La decisión busca ampliar las respuestas para el control metabólico en personas con sobrepeso o patologías asociadas como la diabetes tipo dos.

Ensayos clínicos sobre el tratamiento de la obesidad

La medida del organismo sanitario se basó en los hallazgos de los estudios internacionales STEP UP y STEP UP diabetes. Las pruebas clínicas contaron con la participación de 1.407 adultos sin diabetes tipo dos y 514 personas con diagnóstico de obesidad asociada a esta patología, combinando la medicación con pautas de estilo de vida saludable.

En los voluntarios sin la afección crónica, la aplicación de semaglutida alcanzó una pérdida de peso promedio cercana al 21% al cabo de 72 semanas de ensayo. Además, aproximadamente uno de cada tres participantes registró un descenso superior o igual al 25% de su masa corporal total durante el seguimiento.

El equipo médico constató variaciones en la balanza desde la cuarta semana de tratamiento, registrando una tendencia sostenida en el tiempo. En el subgrupo con respuesta temprana, la reducción del peso promedió el 28% tras 72 semanas, mostrando un perfil de seguridad equivalente al esquema previo.

Calidad del descenso en pacientes con obesidad

El estudio clínico aportó datos concretos sobre el tipo de tejido que se elimina durante el proceso. Los resultados determinaron que cerca del 84% de la masa reducida correspondió a tejido adiposo, manteniendo intacta la estructura muscular del organismo.

Desde el sector científico destacaron la importancia de preservar el tejido firme durante la intervención médica. Natalia Pugnaloni, Directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo, sostuvo: “En obesidad, el objetivo va más allá de bajar determinado número de kilos. También importa cómo se produce ese descenso y qué impacto puede tener sobre la salud integral de la persona”.

El medicamento integra la categoría de los agonistas del receptor GLP-1 y se administra mediante una inyección subcutánea semanal. Su indicación abarca a personas adultas y a adolescentes mayores de 12 años con más de 60 kilos bajo control médico.

Fuentes: ANMAT y Noticias Argentinas