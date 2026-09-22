Amigas de 20 y 25 años discutieron, y una terminó repartiendo golpes con el rebenque a la otra

Una reunión que comenzó con el consumo de bebidas alcohólicas en el barrio El Tala de Ojo de Agua, Santiago del Estero, derivó en un hecho de violencia. Dos amigas protagonizaron un violento episodio en una vivienda ubicada sobre la calle Antonino Taboada.
La víctima, de 25 años, resultó con heridas cortantes tras una pelea con otra joven de 20 años.
Ataque brutal
El conflicto se originó durante una juntada en la casa de la cuñada de la mujer herida. Tras una escalada de gritos, la acusada tomó un cuchillo para atacar a su compañera. Además de causar cortes profundos en el rostro junto con la región abdominal, la agresora utilizó un rebenque para asestar más golpes.
La paciente ingresó de urgencia al hospital local para recibir atención médica. El profesional de guardia realizó varios puntos de sutura para estabilizar los cortes. Tras una evaluación del cuadro, se confirmó que las lesiones no comprometieron órganos vitales.
Operativo policial
El fiscal Martín Silva dispuso la aprehensión rápida de la sospechosa. Efectivos policiales encontraron a la agresora en el barrio Panorámico mientras continuaba tomando alcohol. Durante el procedimiento, los agentes incautaron un arma blanca de 19 centímetros provista de una vaina de cuero.
Las pericias ordenadas por el Ministerio Público Fiscal continuaron con el secuestro de la motocicleta de la imputada. Los investigadores descubrieron un látigo de cuero vacuno de 95 centímetros guardado en el baúl del rodado. La agresora permanece alojada en la Comisaría N° 31 bajo el cargo de lesiones calificadas.
En pocas palabras
- Amiga atacada: Una discusión entre dos jóvenes mujeres terminó con una apuñalada y golpes de rebenque.
- Heridas y atención: La víctima de 25 años recibió suturas por cortes en rostro y abdomen, sin riesgo de vida.
- Detención y hallazgos: La agresora fue aprehendida con un cuchillo y se secuestró un rebenque de su moto.