Amigas de 20 y 25 años discutieron, y una terminó repartiendo golpes con el rebenque a la otra

La paciente ingresó de urgencia al hospital local para recibir atención médica. El profesional de guardia realizó varios puntos de sutura para estabilizar los cortes. Tras una evaluación del cuadro, se confirmó que las lesiones no comprometieron órganos vitales.

Operativo policial

El fiscal Martín Silva dispuso la aprehensión rápida de la sospechosa. Efectivos policiales encontraron a la agresora en el barrio Panorámico mientras continuaba tomando alcohol. Durante el procedimiento, los agentes incautaron un arma blanca de 19 centímetros provista de una vaina de cuero.

Las pericias ordenadas por el Ministerio Público Fiscal continuaron con el secuestro de la motocicleta de la imputada. Los investigadores descubrieron un látigo de cuero vacuno de 95 centímetros guardado en el baúl del rodado. La agresora permanece alojada en la Comisaría N° 31 bajo el cargo de lesiones calificadas.