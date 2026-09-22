Qué dice el pronóstico del Súper Niño para el verano 2027 en Viña del Mar, Reñaca y La Serena

Súper Niño en Chile: pronóstico del tiempo para el verano

La llegada del Súper Niño implica una elevación récord de las temperaturas superficiales del agua en el Pacífico ecuatorial. Sin embargo, la meteorología del litoral de Chile presenta una paradoja debido a la interacción entre el océano, la cordillera y la atmósfera.

Días con humedad elevada y nubosidad baja: a diferencia de los veranos secos habituales, la masa de aire sobre la costa registrará niveles de humedad superiores a los normales. Esto favorecerá la formación de densas lluvias costeras), lo que provocará mañanas frías y cubiertas en Reñaca y Viña del Mar, abriendo paso al sol recién hacia el mediodía o primeras horas de la tarde.

Precipitaciones fuera de época: la inestabilidad ligada al fenómeno incrementa el riesgo de frentes atípicos o lloviznas breves pero intensas, un factor no menor a la hora de planificar jornadas de playa en Reñaca y Viña del Mar.

Contraste térmico pronunciado: mientras que hacia el interior de los valles (como Santiago o Quillota) se esperan olas de calor intensas a raíz del Súper Niño, las playas mantendrán temperaturas máximas más moderadas debido al efecto amortiguador del mar.

El panorama detallado por destino turístico por el Súper Niño

En Reñaca y Viña del Mar se prevén temperaturas máximas promedio que oscilarán entre los 22 °C y 25 °C.

No obstante, la sensación térmica podrá percibirse más pesada o "insoportable" en los momentos en que el sol se imponga, debido a la humedad.

Las mañanas de verano, según vaticina el pronóstico del tiempo, arrancarán con abundante nubosidad baja y bruma costera, despejándose hacia la tarde. Se estima una mayor probabilidad de lloviznas matutinas e inestabilidad ocasional.

En La Serena y Coquimbo las temperaturas máximas se mantendrán más acotadas, posicionándose entre los 20 °C y 23 °C, configurando un ambiente de templado a fresco. La presencia de la camanchaca (niebla espesa y baja que se forma en la costa del norte de Chile), será frecuente durante la primera mitad del día en el verano.

El ingreso de aire inestable proveniente del Norte incrementará la posibilidad de precipitaciones ligeras y vientos moderados en el sector de la Avenida del Mar, en La Serena.

Recomendaciones para los viajeros en Chile

Para quienes crucen el Paso Internacional Los Libertadores, el verano bajo el impacto del Súper Niño exigirá mucha precaución en el viaje a Chile:

Será imprescindible contar con abrigo ligero o campera para las mañanas y noches frías, combinándolo con indumentaria de verano para las horas centrales del día.

para las horas centrales del día. Atención a las marejadas: la inestabilidad en el Pacífico suele potenciar el oleaje en la costa, por lo que se prevé una presencia más frecuente de bandera roja en los balnearios.

Paso Cristo Redentor: al registrarse mayor humedad sobre la Alta Montaña, no se descartan tormentas estivales en la cordillera que puedan generar cierres preventivos temporales del túnel internacional.

No se perfila el típico verano de sol pleno de la mañana a la noche en Viña del Mar, Reñaca y La Serena, sino una temporada más variable, húmeda y con temperaturas que obligarán a revisar el pronóstico del tiempo antes de salir a la playa.