Alerta por viento Zonda para esta semana y lluvias para la próxima, según el pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo anticipa una alta probabilidad de viento Zonda que podría afectar esta semana a casi toda la provincia, incluido el llano del Gran Mendoza. Pero, luego de este episodio, existen chances que las lluvias se hagan presentes la semana que viene.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló a radio Nihuil que el jueves es un día clave para esta semana debido a que los pronósticos del tiempo anticipan la llegada de fuertes ráfagas de viento Zonda en casi toda la provincia.
Indicó que comenzará en la madrugada del jueves en el sur de Mendoza, luego avanzará hacia el Valle de Uco, para terminar pasado el mediodía en el Gran Mendoza y la Zona Este. El viento Zonda podrá afectar también a Lavalle.
Tras el viento Zonda llegan las lluvias
La especialista indicó que la atmósfera estará muy movida la semana que viene debido a que ya se puede ver la llegada de lluvias, especialmente entre el martes y miércoles. Recomendó estar atentos al pronóstico del tiempo para estar preparados ante cualquier situación.
Las lluvias anunciadas para la semana que viene podrían estar asociadas al fenómeno de El Niño, el cual podría generar precipitaciones abundantes, pero también episodios de viento Zonda más seguido en Mendoza.