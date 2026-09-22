Alerta por viento Zonda para esta semana y lluvias para la próxima, según el pronóstico del tiempo

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló a radio Nihuil que el jueves es un día clave para esta semana debido a que los pronósticos del tiempo anticipan la llegada de fuertes ráfagas de viento Zonda en casi toda la provincia.

Indicó que comenzará en la madrugada del jueves en el sur de Mendoza, luego avanzará hacia el Valle de Uco, para terminar pasado el mediodía en el Gran Mendoza y la Zona Este. El viento Zonda podrá afectar también a Lavalle.