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Dos empleados del Banco Nación fueron condenados por robarle dinero a sus clientes: los videos de la maniobra

Los empleados del Banco Nación retiraban billetes de grandes depósitos y las cámaras registraron todas las maniobras

Paula García
Por Paula García [email protected]

Dos empleados del Banco Nación fueron condenados por robar dinero a clientes que realizaban depósitos en una sucursal de Orán, Salta. Los hechos ocurrieron durante 2023 y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del banco.

Según se acreditó durante el juicio, la cajera Silvia Verónica Castro retiraba algunos billetes de los fajos que los clientes entregaban para depositar. Luego llevaba el dinero hasta una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los clientes y escondía parte de los billetes dentro de un folleto publicitario del propio banco.

En otros casos, la sustracción se producía después de que los billetes pasaran una primera vez por la máquina. La investigación detectó al menos 22 maniobras y la Justicia comprobó 18 robos: 17 fueron atribuidos a Castro y uno a su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen. Las víctimas eran clientes habituales que depositaban grandes sumas de dinero.

Qué resolvió la Justicia para los empleados del Banco Nación

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a Castro a dos años de prisión en suspenso y a Arias Knudsen a seis meses, también en suspenso. Ambos fueron considerados culpables de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, deberán cumplir reglas de conducta durante dos años.

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