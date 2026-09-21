Dos empleados del Banco Nación fueron condenados por robarle dinero a sus clientes: los videos de la maniobra

Según se acreditó durante el juicio, la cajera Silvia Verónica Castro retiraba algunos billetes de los fajos que los clientes entregaban para depositar. Luego llevaba el dinero hasta una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los clientes y escondía parte de los billetes dentro de un folleto publicitario del propio banco.

En otros casos, la sustracción se producía después de que los billetes pasaran una primera vez por la máquina. La investigación detectó al menos 22 maniobras y la Justicia comprobó 18 robos: 17 fueron atribuidos a Castro y uno a su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen. Las víctimas eran clientes habituales que depositaban grandes sumas de dinero.