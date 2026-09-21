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El verdadero motivo del "culazo gate": la interna secreta entre Elina Costantini y Yanina Latorre

Una pelea, en medio de una gala, desató una guerra mediática entre Elina Costantini y Yanina Latorre, revelando tensiones y la lucha por el peso de un apellido

María Echegaray
Por María Echegaray [email protected]

El escándalo, bautizado en los pasillos mediáticos como el "culazo gate", comenzó cuando Yanina Latorre sacó a la luz que Elina Costantini la había chocado de atrás con un fuerte caderazo durante un evento de alta sociedad. Lejos de esquivar el tema, la panelista enfrentó la situación públicamente y expuso una serie de conflictos ocultos que involucran el manejo de personal y la dinámica interna del círculo íntimo de los Costantini.

Por su parte, la respuesta de Elina no tardó en llegar con un tono sumamente despectivo e indiferente, asegurando que no conocía a Latorre y minimizando sus acusaciones mientras continuaba con sus compromisos benéficos.

Sin embargo, la réplica fue fulminante: Latorre retrucó que es muy fácil presumir con dinero ajeno, sobre todo cuando se habrían producido despidos de empleados que trabajaban estrechamente con el empresario Eduardo Costantini.

Detrás de este cruce explosivo se esconde un trasfondo mucho más complejo vinculado a la disputa por el apellido. Según trascendió, el enojo de Elina hacia la panelista se debe a que esta última defiende públicamente a Teresa Costantini, en medio de versiones que señalan una tensa pulseada legal y mediática sobre quién ostenta la exclusividad de portar el emblemático apellido familiar.

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