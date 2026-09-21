El verdadero motivo del "culazo gate": la interna secreta entre Elina Costantini y Yanina Latorre

Por su parte, la respuesta de Elina no tardó en llegar con un tono sumamente despectivo e indiferente, asegurando que no conocía a Latorre y minimizando sus acusaciones mientras continuaba con sus compromisos benéficos.

Sin embargo, la réplica fue fulminante: Latorre retrucó que es muy fácil presumir con dinero ajeno, sobre todo cuando se habrían producido despidos de empleados que trabajaban estrechamente con el empresario Eduardo Costantini.