Yanina Latorre redobló la apuesta contra Elina Fernández Constantini, mujer del empresario Eduardo Constantini, luego de contar el feroz cruce que tuvieron en una gala a beneficio.
Yanina Latorre tras su cruce con Elina Costantini: "Es la mina más odiada del mundo"
Yanina Latorre redobló la apuesta y hundió a la mujer de Eduardo Costantini luego de que la empujara en una gala
Según explicó Yanina Latorre, Elina Constantini no paró de empujarla mientras bailaban por lo que decidió enfrentarla diciéndole de todo. "Me pegó fuerte como para asustarme, ahí vez lo groncha que es", dijo en SQP.
Lejos de dejarlo ahí, la conductora fue por más. "Es la más odiada del mundo, es oscura y mala. Pero la gente le tiene miedo y yo la enfrente".
"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.
La historia de amor entre Elina Fernández y Eduardo Constantini
El matrimonio consolida una historia de amor que ya lleva 7 años7 y una hija, Kahlo Milagro, quien nació en enero de 2025.
A lo largo de su vínculo, la pareja ha logrado sortear las miradas y cuestionamientos iniciales del entorno mediático referidos a la diferencia de edad teniendo en cuenta que se llevan 43 años.
Hoy por hoy se exhiben unidos y consolidados tanto en la gestión de sus ambiciosos emprendimientos artísticos y de moda como en la crianza compartida de su hijita. El empresario también es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, de su vínculo anterior con Teresa Costantini. Además, tiene a Gonzalo y Malena, de su relación con Gloria Fiorito.
Según allegados a la pareja, el matrimonio mantiene intactas sus costumbres diarias y sus pautas de comunicación interna como pilares esenciales para resguardar su intimidad familiar.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Redobló su cruce público con Elina Fernández, a quien tildó de "la mina más odiada del mundo".
- Incidente en gala: Latorre relató que Fernández la empujó repetidamente durante un evento, calificándola de "groncha".
- Apoyo popular: La panelista afirmó haber recibido mensajes de apoyo de "la voz del pueblo" tras el enfrentamiento mediático.