Yanina Latorre tras su cruce con Elina Costantini: "Es la mina más odiada del mundo"

"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.

La historia de amor entre Elina Fernández y Eduardo Constantini

El matrimonio consolida una historia de amor que ya lleva 7 años7 y una hija, Kahlo Milagro, quien nació en enero de 2025.

A lo largo de su vínculo, la pareja ha logrado sortear las miradas y cuestionamientos iniciales del entorno mediático referidos a la diferencia de edad teniendo en cuenta que se llevan 43 años.

Hoy por hoy se exhiben unidos y consolidados tanto en la gestión de sus ambiciosos emprendimientos artísticos y de moda como en la crianza compartida de su hijita. El empresario también es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, de su vínculo anterior con Teresa Costantini. Además, tiene a Gonzalo y Malena, de su relación con Gloria Fiorito.

Según allegados a la pareja, el matrimonio mantiene intactas sus costumbres diarias y sus pautas de comunicación interna como pilares esenciales para resguardar su intimidad familiar.