Yanina Latorre fulminó a la madre de Tini Stoessel: "Maleducada antipática"

Mariana Muzlera ignoró a la prensa y Yanina Latorre le dijo de todo.

"Puede decir estoy mal, estoy angustiada y la gente no va a empatizar porque tiene muy mala cara, muy maleducada, el chico está trabajando, nunca para...", siguió sobre el accionar de Muzlera que causó indignación y recibió una ola de críticas y cuestionamientos.

Yanina Latorre contó su segundo llamado con la madre de Tini Stoessel

En medio de las repercusiones por lo sucedido durante Sálvese Quien Pueda el miércoles por la noche,Yanina Latorre reveló que Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel la volvió a llamar.

"Hoy me volvió a llamar. Me dijo te prometo que no te llame para putearte, te llamé para hablar bien. Te pido disculpas por haberte intuerrumpido al aire", contó Yanina Latorre en el Observador 107.9 sobre su conversación con Mariana Muzlera.

"Yo le dije que no la puse al aire de traidora. Yo me quedé tildada y ella me dijo pero vos sos profesional", siguió sobre el reclamo de Mariana por lo sucedido al aire.

Además, Yanina Latorre reconoció que nunca pensó que se iba a escuchar su conversación por el micrófono. "Me asusté, éramos amigas, es un tema delicado y hay muchas que sé y me las guardó para que no quede que voy por la venganza", explicó.