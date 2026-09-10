Yanina Latorre cuestionó el accionar de Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, con el periodista de Intrusos que la esperaba en su llegada al aeropuerto de Ezeiza.
Yanina Latorre fulminó a la madre de Tini Stoessel: "Maleducada antipática"
El tremendo descargo de Yanina Latorre tras el video viral de Mariana Muzlera ignorando a un periodista
Muzlera regresó de Miami y fue recibida por el movilero que al preguntarle por su vínculo con Tini Stoessel y los rumores sobre lo sucedido, recibió un silencio absoluto como respuesta.
Ex amiga de Muzlera, Yanina Latorre fue letal con su accionar. "Es un gran error de Mariana haber estado tan seria, tan antipática. Era su oportunidad de aclarar que ellos no son mala gente, que no son chorros", arrancó.
"Puede decir estoy mal, estoy angustiada y la gente no va a empatizar porque tiene muy mala cara, muy maleducada, el chico está trabajando, nunca para...", siguió sobre el accionar de Muzlera que causó indignación y recibió una ola de críticas y cuestionamientos.
Yanina Latorre contó su segundo llamado con la madre de Tini Stoessel
En medio de las repercusiones por lo sucedido durante Sálvese Quien Pueda el miércoles por la noche,Yanina Latorre reveló que Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel la volvió a llamar.
"Hoy me volvió a llamar. Me dijo te prometo que no te llame para putearte, te llamé para hablar bien. Te pido disculpas por haberte intuerrumpido al aire", contó Yanina Latorre en el Observador 107.9 sobre su conversación con Mariana Muzlera.
"Yo le dije que no la puse al aire de traidora. Yo me quedé tildada y ella me dijo pero vos sos profesional", siguió sobre el reclamo de Mariana por lo sucedido al aire.
Además, Yanina Latorre reconoció que nunca pensó que se iba a escuchar su conversación por el micrófono. "Me asusté, éramos amigas, es un tema delicado y hay muchas que sé y me las guardó para que no quede que voy por la venganza", explicó.