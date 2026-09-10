Polémica por la actitud de la mamá de Tini Stoessel en Ezeiza: "Mal llevada"

"Que mujer mal llevada... Está mal dormida que no contesta", lanzó al ver la reacción de la ex de Alejandro Stoessel con el movilero. "Es una habitua muestra de desprecio a la prensa", siguió luego.

La causa de la pelea de Tini Stoessel con su mamá

Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres y contó que desencadenó el distanciamiento de la joven con su mamá Mariana Muzlera.

"Ella no puede creer que no la defienda, que se haya puesto del lado de Alejandro", contó y confirmó que Tini no tiene contacto con sus progenitores y que incluso los bloqueó de sus teléfonos.

La traición de Mariana Muzlera a Tini Stoessel.

Además, Yanina explicó que Tini Stoesel se sentía muy agobiada por su falta de intimidad y libertad y que Alejandro Stoessel llegó a tener la clave de la casa de Tini, ingresando sin la autorización de la joven.

Los exorbitantes gastos de la madre de Tini Stoessel en medio de la auditoría

En medio de las repercusiones por la auditoría de Tini Stoessel a su padre y productor, Alejandro Stoessel, se conocieron las compras de la familia en las últimas semanas.

En LAM, Pepe Ochoa mostró una detallada lista de los gastos de Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera en sus tarjetas, siendo la mamá de Tini la más gastadora.

Según explicó el panelista, Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en los últimos quince días invirtiendo hasta tres millones en un ventilador de techo de una exclusiva marca, entre otros objetos.

De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.