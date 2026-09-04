Se conoció la desgarradora razón por la que Tini Stoessel cortó relación con su mamá

La traición de Mariana Muzlera a Tini Stoessel.

Además, Yanina explicó que Tini Stoesel se sentía muy agobiada por su falta de intimidad y libertad y que Alejandro Stoessel llegó a tener la clave de la casa de Tini, ingresando sin la autorización de la joven.

Los exorbitantes gastos de la madre de Tini Stoessel en medio de la auditoría

En medio de las repercusiones por la auditoría de Tini Stoessel a su padre y productor, Alejandro Stoessel, se conocieron las compras de la familia en las últimas semanas.

En LAM, Pepe Ochoa mostró una detallada lista de los gastos de Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera en sus tarjetas, siendo la mamá de Tini la más gastadora.

Según explicó el panelista, Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en los últimos quince días invirtiendo hasta tres millones en un ventilador de techo de una exclusiva marca, entre otros objetos.

De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.