El llamativo mensaje de Lali Espósito tras el show de Tini Stoessel en Guadalajara: "Aguante..."

Días antes, Lali fue noticia luego de que se confirmara el día en que celebrará su casamiento con Pedro Rosemblat: 30 de octubre. Según trascendió se tratara de una ceremonia íntima con no más de 200 invitados y menú argentino.

Lali Espósito habló de su relación con Tini Stoessel

Días antes de su comentado viaje a Río de Janeiro, Lali Espósito visitó el streaming de Martín Cirio donde habló como nunca antes de su vínculo con Tini Stoessel.

Años atrás, circularon rumores sobe una supuesta enemistad entre Lali Espósito y Tini Stoessel hasta que se viralizó una imagen posando juntas desde Madrid despertando rumores sobre una supuesta colaboración.

Hablando con Martín Cirio, Lali Espósito dio detalles explosivos del contexto en el que se tomó esa imagen. “Estábamos re borrachas, disfrutando una noche con amigos”, arrancó la cantante.

Lali Espósito habló de su foto viral con Tini Stoessel.

“No la conozco tanto, pero esa foto es en Madrid, en la casa de un amigo mío. Ella estaba, me escribió y le dije ‘venite’...No nos conocíamos personalmente. Vino, estábamos medio borrachas y sabíamos que una foto nuestra sería graciosa. La mejor. Confundió que había un estudio atrás”, aclaro sobre las versiones de que estaban grabando un tema juntas.

HUBIERA QUERIDO QUE LA DEFIENDA CON EL PADRE QUE ELLA SE PUSIERA DE SU LADO PERO ELLOS LA SUBESTIMAN CREEN Q NO LE DA