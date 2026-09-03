En medio de las repercusiones por el esperado regreso de Tini Stoessel a los escenarios en plena interna familiar, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores con un enigmático mensaje en su cuenta de X.
El llamativo mensaje de Lali Espósito tras el show de Tini Stoessel en Guadalajara: "Aguante..."
Los seguidores quedaron impactados con el mensaje en x de Lali Espósito en medio del drama de Tini Stoessel
Tras el show de Tini Stoessel en Guadalajara, México, Lali Espósito recurrió a sus redes para dejar una reflexión que estaría dedicada a la hija de Alejandro Stoessel.
“Aguante el pop rock de chicas bárbaras”, escribió Lali Espósito acompañándolo con un emoji de corazón y la bandera de Argentina.
Días antes, Lali fue noticia luego de que se confirmara el día en que celebrará su casamiento con Pedro Rosemblat: 30 de octubre. Según trascendió se tratara de una ceremonia íntima con no más de 200 invitados y menú argentino.
Lali Espósito habló de su relación con Tini Stoessel
Días antes de su comentado viaje a Río de Janeiro, Lali Espósito visitó el streaming de Martín Cirio donde habló como nunca antes de su vínculo con Tini Stoessel.
Años atrás, circularon rumores sobe una supuesta enemistad entre Lali Espósito y Tini Stoessel hasta que se viralizó una imagen posando juntas desde Madrid despertando rumores sobre una supuesta colaboración.
Hablando con Martín Cirio, Lali Espósito dio detalles explosivos del contexto en el que se tomó esa imagen. “Estábamos re borrachas, disfrutando una noche con amigos”, arrancó la cantante.
“No la conozco tanto, pero esa foto es en Madrid, en la casa de un amigo mío. Ella estaba, me escribió y le dije ‘venite’...No nos conocíamos personalmente. Vino, estábamos medio borrachas y sabíamos que una foto nuestra sería graciosa. La mejor. Confundió que había un estudio atrás”, aclaro sobre las versiones de que estaban grabando un tema juntas.
HUBIERA QUERIDO QUE LA DEFIENDA CON EL PADRE QUE ELLA SE PUSIERA DE SU LADO PERO ELLOS LA SUBESTIMAN CREEN Q NO LE DA
En pocas palabras
- Lali Espósito: La cantante publicó un enigmático mensaje en X tras el show de Tini Stoessel en Guadalajara, México.
- Mensaje en redes: "Aguante el pop rock de chicas bárbaras", escribió Espósito, con un emoji de corazón y la bandera argentina.
- Contexto: El posteo de Lali se da en medio de la repercusión por el regreso de Tini Stoessel a los escenarios y su presunta interna familiar.